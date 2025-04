Νεκρή 20χρονη υπάλληλος γυμναστηρίου στο Παρίσι – Διαρροή αζώτου στη διάρκεια κρυθεραπείας εξετάζει η εισαγγελία

Υπάλληλος γυμναστηρίου, μόλις 20 ετών πέθανε από τη διαρροή αζώτου, ενώ 30χρονη που βρισκόταν στον θάλαμο κρυοθεραπείας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η γαλλική αστυνομία μιλώντας για τραγωδία σε αθλητικό κέντρο όπου βρίσκονταν 150 άτομα, στην 11η συνοικία της γαλλικής πρωτεύουσας.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου», ανέφερε η εισαγγελία του Παρισιού, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία, διαρροή αζώτου προκάλεσε δηλητηρίαση, μοιραία για την 20χρονη.

Τρία άτομα που ήταν σε επαφή με τα θύματα και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες έλαβαν επίσης θεραπεία, ανέφερε η αστυνομική πηγή.

