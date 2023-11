Τι κρύβεται πίσω από τον ενδιαφέρον μας για την αστρολογία

Αν σας ενδιαφέρει η αστρολογία σημαίνει ότι δεν γνωρίζετε απλώς το ζώδιο σας. Γνωρίζετε, τον ωροσκόπο σας, ξέρετε που βρίσκεται η Σελήνη σας και κάπου κάπου διαβάζετε τον αστρολογικό σας χάρτη, για να αποφύγετε τις καθημερινές αναποδιές.

Τι είναι η Αστρολογία

Τέχνη, επιστήμη, δεισιδαιμονία ή απάτη;

Η αστρολογία μελετά τον τρόπο με τον οποίο τα ουράνια φαινόμενα συνδέονται με την ανθρώπινη μοίρα. Έχει βαθιές ρίζες και θεμελιώθηκε από τους Χαλδαίους, τους σοφούς «μάγους» της βαβυλωνιακής Μεσοποταμίας.

Ο Ζωδιακός Κύκλος, είναι η ζώνη του ουρανού που περικλείει τους 13 αστερισμούς που βρίσκονται επί της εκλειπτικής. Η εκλειπτική είναι η φαινομενική διαδρομή του ήλιου, σε σχέση με την (ακίνητη) θέση των άστρων, κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Στην αστρολογία, ο Ζωδιακός Κύκλος χωρίζεται σε 12 ίσα τμήματα, στα γνωστά ως ζώδια. Από τον αστρολογικό Ζωδιακό Κύκλο απουσιάζει ο αστερισμός του Οφιούχου. Δηλαδή από τους 13 αστερισμούς που βρίσκονται επί της εκλειπτικής δεν λαμβάνεται υπόψιν ο Οφιούχος που βρίσκεται κάπου μεταξύ Σκορπιού και Τοξότη. Η διαίρεση αυτή σε 12 τμήματα προήλθε από τους 12 ημερολογιακούς μήνες. Ανά μήνα η διαδρομή του ήλιου καλύπτει διαφορετικό ζώδιο.

Οι Έλληνες, με πιθανές επιρροές από την Κίνα, την Ινδία και την Αίγυπτο, είναι εκείνοι που καθιέρωσαν τα ζώδια που γνωρίζουμε σήμερα, περίπου το 280 π.Χ. .

Κριός: 21 Μαρτίου – 19 Απριλίου

Ταύρος: 20 Απριλίου – 20 Μαΐου

Δίδυμοι: 21 Μαΐου – 21 Ιουνίου

Καρκίνος: 22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου

Λέων: 23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου

Παρθένος: 23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου

Ζυγός: 23 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου

Σκορπιός: 24 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου

Τοξότης: 22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου

Αιγόκερως: 22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου

Υδροχόος: 20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου

Ιχθύς: 19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου

Ο ζωδιακός κύκλος χωρίζεται σε ομάδες που λέγονται Στοιχεία, κάθε μία από τις οποίες έχει 3 ζώδια:

1η Ομάδα: Φωτιά (Κριός, Λέων, Τοξότης)

2η Ομάδα: Γη (Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκερος)

3η Ομάδα: Νερό (Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύες)

4η Ομάδα: Αέρας (Δίδυμος, Ζυγός, Υδροχόος)

Γιατί μας ενδιαφέρει η αστρολογία;

Η αστρολογία μας προσφέρει παρηγοριά. Έρευνα καταδεικνύει ότι η αστρολογία λειτουργεί ως μηχανισμός αντιμετώπισης και διαχείρισης αρνητικών γεγονότων στη ζωή. Επίσης διαπιστώνει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ανθρώπων που βιώνουν σοβαρές κρίσεις, όπως διαζύγιο ή απώλεια εργασίας, και της πίστης στην αστρολογία. Η αστρολογία αντιπροσωπεύει ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από όλους τους ανθρώπους. Προσφέρει ελπίδα και στήριξη σε δύσκολες προσωπικές καταστάσεις.

Αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, καταγράφεται ότι οι άνθρωποι στρέφονται στην αστρολογία σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας και αναταραχών.

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης στη δεκαετία του 1930 στις ΗΠΑ, όπως και στη Γερμανία μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, μετρήθηκαν τα περισσότερα δημοσιευμένα άρθρα αστρολογίας. Αυτό το φαινόμενο συμβαδίζει με την «έκρηξη» των αστρολογικών προβλέψεων στην εποχή μας, μετά την πανδημία.

Η Τζένιφερ Φριντ, Ψυχολόγος και αστρολόγος, συγγραφέας του μπεστ σέλερ, «Χρησιμοποίησε με σοφία τους πλανήτες σου» (Use Your Planets Wisely: Master Your Ultimate Cosmic Potential with Psychological Astrology), εκτιμά ότι αυτή η έκρηξη του ενδιαφέροντος για τις αστρολογικές προβλέψεις στις μέρες μας οφείλεται στο ότι οι παραδοσιακοί θεσμοί απέτυχαν να στηρίξουν τους ανθρώπους που ζουν μέσα στον φόβο και την αβεβαιότητα. Αντιθέτως, λέει, «η αστρολογία τους υποδέχεται φιλόξενα όλους» και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αυτογνωσίας και εσωτερικής ενίσχυσης.

Επιστημονικά δεδομένα

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αστρολογία ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την αστρονομία, όταν καταστρώθηκαν οι πρώτοι χάρτες του ουρανού και τα πρώτα συστήματα καταγραφής των ουράνιων σωμάτων. Είναι επίσης αλήθεια ότι κάποιοι διάσημοι αστρονόμοι και μαθηματικοί, όπως ο Πτολεμαίος ή ο Κέπλερ, ασπάζονταν εν μέρει την αστρολογία.

Ωστόσο, παρά το ότι η αστρολογία χρησιμοποιεί επιστημονικές γνώσεις για τα ουράνια σώματα και επιστημονικά εργαλεία όπως αστρολογικούς χάρτες, δεν διαθέτει κάποιο ξεκάθαρο μηχανισμό επαλήθευσης, όπως επιτάσσει η επιστημονική μεθοδολογία.

Παράλληλα, οι αστρολόγοι δεν ασκούν κριτικό έλεγχο στους ισχυρισμούς τους, κάτι που αποτελεί πρωταρχικής σημασίας απαίτηση επιστημονικής θεωρίας.

«Αλλά αν δεν είναι επιστήμη η αστρολογία, τότε τι είναι; Θρησκεία, Φιλοσοφία; Τέχνη; αναρωτιούνται οι Μανώλης Πλειώνης και Χάρης Βάρβογλης, συν-συγγραφείς του βιβλίου «Ψευδοεπιστήμες και θεωρίες συνωμοσίας- ένας οδηγός πλοήγησης», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Γενικότερα η αστρολογία θεωρείται ψευδοεπιστήμη και όχι επιστήμη. Δεν υπάρχουν επιστημονικές και αξιολογημένες μελέτες που να επικυρώνουν τις προϋποθέσεις και τις υποσχέσεις της. Με αυτό το δεδομένο, μπορεί να είναι ένα διασκεδαστικό και ακίνδυνο εργαλείο.

Με πληροφορίες από: The Psychology Behind Why We Care about Astrology, «Παγκόσμια Αστρολογία. Η μοίρα του ανθρώπου και το αίνιγμα της ύπαρξης», εκδ. Ωκεανίδα, «Ψευδοεπιστήμες και θεωρίες συνωμοσίας- ένας οδηγός πλοήγησης», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

