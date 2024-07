Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Πώς η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τη διεξαγωγή των Αγώνων στο Παρίσι

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού το 2024 θα διεξαχθούν υπό τη σκιά της κλιματικής αλλαγής, με τον κίνδυνο ακραίων θερμοκρασιών να απασχολεί έντονα τις αρχές. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα “Rings of Fire: Heat Risks at the Paris Olympics”, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία των αθλητών και των θεατών, καθιστώντας απαραίτητα τα μέτρα ασφαλείας και τις προληπτικές δράσεις.

Στην έρευνα επισημαίνεται ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο το 2021 ήταν οι θερμότεροι της ιστορίας, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 34 βαθμούς και άνω, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στις επιδόσεις των αθλητών. Ο Daniil Medvedev, τενίστας, δήλωσε ότι «καταγράφηκαν περιστατικά που αγωνιζόμενοι λιποθυμούσαν, έκαναν εμετούς και μεταφέρονταν με τη βοήθεια ειδικών αμαξιδίων εκτός των αρένων».

Η Γαλλία έχει προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα, εφαρμόζοντας ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης μέσα από συνεργασίες ιδιωτικών μετεωρολογικών υπηρεσιών με διάφορα υπουργεία για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να προκύψουν. Ο Jean Christophe Vincendon μιλάει αποκλειστικά στο ertnews.gr και τονίζει ότι η εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων για καύσωνες και άλλες κλιματικές καταστάσεις θα είναι κρίσιμη για την ασφαλή διεξαγωγή των Αγώνων.

Ο Jean Christophe Vincendon είναι μετεωρολόγος για το Meteo France (senior forecaster), υπεύθυνος για την καθημερινή πρόγνωση καιρού και τη διαχείριση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί θερμικούς χάρτες που διαθέτουν συγκεκριμένα χρώματα για να δείχνουν τα επίπεδα κινδύνου: πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, και κόκκινο.

Ο Vincedon δηλώνει ότι λόγω της απρόβλεπτης φύσης του καιρού, είναι δύσκολο να γίνουν μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024. Η ακριβέστερη πρόγνωση καιρού γίνεται τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν. «Το καλοκαίρι στη Γαλλία ξεκίνησε ήρεμα με θερμοκρασίες γύρω στους 30°C, αλλά οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν με καύσωνες ή καταιγίδες προς το τέλος του Ιουλίου», προσθέτει.

Ερωτώμενος για τα ειδικά σχεδιασμένα μέτρα για ακραία καιρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια των Αγώνων, ο Γάλλος μετεωρολόγος εξηγεί ότι η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων έχει επιστρατεύσει πολλούς ειδικούς από το Meteo France, ώστε να συνεργαστούν με την ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει τη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων. Ακόμα, επισημαίνει ότι έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια από όλους τους φορείς να συντονιστούν με τους κρατικούς μηχανισμούς, όπως είναι το Υπουργείο Υγείας. «Η κύρια ανησυχία είναι η διαχείριση παρατεταμένων καυσώνων που μπορεί να διαρκέσουν έως και 15 ημέρες, παρά οι καταιγίδες και οι ανεμοθύελλες που έχουν σύντομη διάρκεια και δεν επηρεάζουν μεγάλο πλήθος αθλητών και θεατών», τονίζει.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 Παρίσι ή αλλιώς τους Αγώνες της 33ης Ολυμπιάδας, οι αθλητές θα διαγωνιστούν σε 32 αθλήματα συνολικά. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουλίου 2024, ενώ ορισμένοι αγώνες θα ξεκινήσουν ήδη από τις 24 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 11 Αυγούστου 2024.

Τα αγωνίσματα που είναι ιδιαίτερα επίφοβα σε περίπτωση καύσωνα περιλαμβάνουν:

Μαραθώνιος

Δρόμοι Αντοχής (20 και 50 χιλιόμετρα)

Ποδηλασία

Τρίαθλο

Κωπηλασία

Κανό/Καγιάκ

Άρση Βαρών

Ποδόσφαιρο

Τένις

Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των αθλητών, να αυξήσουν τον κίνδυνο αφυδάτωσης, θερμοπληξίας και τραυματισμών. Για να προστατευτούν οι αθλητές, οι διοργανωτές πρέπει να λάβουν μέτρα όπως η παροχή σκιάς, επαρκούς ενυδάτωσης και η μετακίνηση των αγώνων σε πιο δροσερές ώρες της ημέρας. Εκτός από τους αγωνιζόμενους, οι θεατές βρίσκονται εκτεθειμένοι σε παρόμοιους κινδύνους σε περίπτωση ακραίων θερμοκρασιών.

