Ο ηθοποιός Jharrel Jerome αποκλειστικά στο ERTNews για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή την ταινία του «Unstoppable»

Γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1997 στο Bronx της Νέας Υόρκης, από οικογένεια με Δομινικανή καταγωγή. Σπούδασε υποκριτική στο Ithaca College, αλλά η καριέρα του απογειώθηκε γρήγορα, καθιστώντας τον έναν από τους πιο πολλά υποσχόμενους ηθοποιούς της γενιάς του.

Το εκφραστικό του πρόσωπο γέμισε τις οθόνες όταν το βραβευμένο με Όσκαρ καλύτερης ταινίας «Moonlight» προβαλλόταν στους κινηματογράφους. Έκτοτε ο Jharrel Jerome επιλέγει με προσοχή τα πρότζεκτ που συμμετέχει. Δεν είναι τυχαίο ότι για ένα μικρό διάστημα μετά τη βράβευση του με Emmy, αποφάσισε να κάνει μια παύση για να μπορεί με καθαρή ματιά να διαλέξει το επόμενο του βήμα. Και το διάλεξε σωστά.

Στην ταινία Unstoppable, ενσαρκώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Anthony Robles, ενός πραγματικού αθλητή που γεννήθηκε με ένα πόδι και κατόρθωσε να γίνει πρωταθλητής πάλης. Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία του Robles, εστιάζοντας στη δύναμη της θέλησης και της αυτοπεποίθησης, ανεξαρτήτως των εμποδίων που αντιμετωπίζει κανείς όταν μπαίνει στην αρένα του πρωταθλητισμού. Ο Jerome, μέσω της ερμηνείας του, καταφέρνει να αποδώσει τη συναισθηματική και σωματική ένταση ενός τόσο απαιτητικού ρόλου, ενώ εκπέμπει το μήνυμα της ανθεκτικότητας και της αυτοπεποίθησης που αποτελεί την καρδιά της ταινίας.

Σήμερα, Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, 3 μέρες πριν την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας στους Αμερικανικούς κινηματογράφους και μόλις μια μέρα πριν τα γενέθλια του 2 ετών παιδιού του Anthony Robles, σας παρουσιάζουμε την αποκλειστική συνέντευξη με τον ηθοποιό που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ του Τορόντο με την ανατριχιαστική ερμηνεία του, σε τέτοιο βαθμό που, κάποιοι νόμιζαν ότι έχει ακρωτηριασμένο το ένα του πόδι.

Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος

Η ταινία είναι πραγματικά συγκλονιστική, όπως και όλα τα μηνύματα που περιέχει.

Jharrel Jerome

Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.

Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος

Θα ξεκινήσω με την ερώτηση που τίθεται και μέσα στην ίδια την ταινία. Ποια θεωρείς ότι είναι η κύρια διαφορά ανάμεσα στην μάχη και την πάλη ως άθλημα. Αισθάνεσαι περισσότερο μαχητής ή παλαιστής;

Jharrel Jerome

Ρωτάς για τη διαφορά ανάμεσα σε έναν μαχητή και έναν παλαιστή. Ω, καλή ερώτηση. Νομίζω πως ένας μαχητής έχει μια εξωτερική επιθετικότητα, μια ώθηση προς τα εμπρός, ενώ ένας παλαιστής βασίζεται περισσότερο στην άμυνα, τη στρατηγική και τον σχεδιασμό. Όταν σκέφτεσαι κάποιον ως μαχητή, σου έρχεται στο μυαλό η μάχη, η επίθεση. Όταν σκέφτεσαι έναν παλαιστή, ανακαλείς την στρατηγική, την μεθοδικότητα, και αυτό είναι το όμορφο στοιχείο του αθλήματος. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο συνδέονται. Όταν είσαι παλαιστής, δεν έχεις συμπαίκτη να «χτυπήσεις»· είσαι μόνος για 7 λεπτά, δίνοντας όλη σου τη δύναμη. Στην πραγματικότητα, δίνεις τον αγώνα της ζωής σου.

Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος

Στην ταινία […] υπάρχει και μια ατάκα που ενσωματώνει το πνεύμα της ημέρας (σ.σ. αφιερωμένης στα άτομα με αναπηρία): «Δεν χρειάζεσαι άλλο πόδι, πρέπει να κάνεις το δικό σου πιο δυνατό». Πώς σου φάνηκε αυτό το μήνυμα;

Jharrel Jerome

Ναι, αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μου στιγμές της ταινίας. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που ο Michael ενσωμάτωσε αυτή τη φράση, καθώς την ακούμε σε μια ιδιαίτερη στιγμή για τον Anthony. Εκείνος συνειδητοποιεί ότι δεν έχει σημασία τι του λείπει, αλλά τι έχει και πώς μπορεί να το αξιοποιήσει. Είναι μια σημαντική ιδεολογία που όλοι μας πρέπει να υιοθετήσουμε. Εγώ, που γεννήθηκα με όλα μου τα μέλη, μερικές φορές το θεωρώ δεδομένο και δεν συνειδητοποιώ πόσο τυχερός και ευλογημένος είμαι. Νομίζω ότι ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε – οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές – αν προσεγγίζουμε τη ζωή όπως ο Anthony, επικεντρωμένοι σε αυτά που έχουμε, υπάρχει μια ομορφιά σε αυτό.

Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος

Για τον χαρακτήρα σου, ο Rocky, είναι πρότυπο. Ποια ήταν τα πρότυπά σου όταν μεγάλωνες;

Jharrel Jerome

Μεγάλωσα στο Bronx της Νέας Υόρκης, και αγαπούσα πολύ τη hip hop. Τα πρότυπά μου ήταν καλλιτέχνες όπως ο Nas, ο Biggie, και ο Jay-Z. Όμως ως ηθοποιός, πάντα θαυμάζω τον Denzel Washington. Είναι το μεγαλύτερό μου πρότυπο, και θέλω να ακολουθήσω την πορεία του ως ηθοποιός, παίρνοντας έξυπνες και απαιτητικές επιλογές που με εξελίσσουν.

Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος

Η Jennifer Lopez μίλησε με ενθουσιασμό για εσένα και το ταλέντο σου στη συνέντευξη Τύπου. Πώς ήταν η συνεργασία σας;

Jharrel Jerome

Ήταν απίστευτη. Και οι δύο είμαστε από το Bronx, Λατίνοι και Νεοϋορκέζοι. Στην αρχή έπρεπε να ηρεμήσω λίγο, να βάλω στην άκρη τον θαυμασμό μου για εκείνη και να επικεντρωθώ στη δουλειά. Όταν τη γνώρισα, έγινε πανεύκολο. Ήταν τόσο συγκεντρωμένη, σχεδόν σαν να επιστρέφαμε στις αίθουσες διδασκαλίας υποκριτικής. Συζητούσαμε πολύ για τους ρόλους, σημείωνε ιδέες και ερωτήσεις. Αυτό μας βοήθησε να χτίσουμε τη χημεία που βλέπετε στην ταινία. (σ.σ. Η Τζένιφερ Λόπεζ μας είχε αποκαλύψει νωρίτερα ότι χρησιμοποιεί ένα σημειωματάριο για να κρατάει χειρόγραφες σημειώσεις σε κάθε ταινία που που προετοιμάζεται).

Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος

Η ταινία παρουσιάζει την αναπηρία ως μια ιστορία επιτυχίας, κάτι που δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντα στην πραγματική ζωή. Πιστεύεις ότι η κοινωνία έχει σημειώσει πρόοδο τα τελευταία χρόνια;

Jharrel Jerome

Ξέρεις, νομίζω ότι αυτές τις μέρες μοιάζει σαν να κάνουμε βήματα προς τα πίσω σε πολλούς τομείς. Αλλά γι’ αυτό χαίρομαι τόσο για αυτή την ταινία. Είναι μέρος ενός αφηγήματος που μπορεί να ωθήσει τα πράγματα μπροστά και να δημιουργήσει αλλαγή. Ο Anthony μπορεί να είναι φάρος φωτός για πολλούς ανθρώπους που δεν νιώθουν ότι εκπροσωπούνται ή ακούγονται, ανεξάρτητα από το αν έχουν αναπηρία ή όχι.

Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος

Όποιος δεν σε ξέρει, μπορεί να πιστέψει βλέποντας την ταινία ότι σου λείπει όντως το πόδι. Πες μας λίγα πράγματα για τη διαδικασία, τόσο από τεχνική όσο και από ψυχολογική πλευρά.

Jharrel Jerome

Από τεχνική άποψη, ήταν από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει. Ήμουν στο γυμναστήριο και στο στρώμα πάλης για οκτώ μήνες, πέντε μέρες την εβδομάδα, για ώρες καθημερινά, με τον ίδιο τον Anthony και τον προπονητή του. Μας βγήκε η ψυχή (σ.σ. στις πρόβες). Ψυχολογικά, έπρεπε να σκέφτομαι συνεχώς την ισορροπία, τον έλεγχο, και την ανύψωση του εαυτού μου. Αυτό με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο ισχυρός είναι ο Anthony και να εκτιμήσω τη δύναμη της θέλησής του.

Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος

Τρεις μέρες πριν την πρεμιέρα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις σε αυτούς, τις οικογένειές τους, και την υπόλοιπη κοινωνία;

Jharrel Jerome

Θέλω να ελπίζω ότι η ιστορία του Anthony θα τους κάνει να νιώσουν ότι ακούγονται και αναγνωρίζονται. Ελπίζω αυτό να αποτελέσει μια ευκαιρία για να κυνηγήσουν ό,τι θέλουν χωρίς να αισθάνονται περιορισμούς. Και εύχομαι επίσης αυτή η ταινία να ανοίξει διάλογο για περισσότερη εκπροσώπηση ατόμων με αναπηρία στο Hollywood και στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Ο Jharrel Jerome έχει ήδη κερδίσει αναγνώριση για τις ερμηνείες του. Το 2019, έγινε ο πρώτος Αφρο-Λατίνος ηθοποιός που κέρδισε Βραβείο Emmy Καλύτερου Ηθοποιού σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία, για την εξαιρετική του ερμηνεία στη σειρά του Netflix When They See Us, όπου υποδύθηκε τον Korey Wise, έναν από τους «Central Park Five». Η ερμηνεία του χαρακτηρίστηκε από κριτικούς ως βαθιά συγκινητική και καθηλωτική.

Αν και το Unstoppable είναι ένα από τα πιο πρόσφατα πρότζεκτ του, η αναγνωρισιμότητα και το ταλέντο του υπόσχονται ακόμα περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον.

