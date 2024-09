Ίλον Μασκ για τις φήμες περί ειδυλλίου με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι: «Καμία απολύτως ρομαντική σχέση μαζί της»

Ο Ίλον Μασκ τοποθετήθηκε για τις φήμες που κυκλοφόρησαν και αφορούν σε ειδύλλιο με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, σε συνέχεια θερμών, κατά πολλούς, εναγκαλισμών σε επίσημο γκαλά που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο κροίσος επιχειρηματίας είχε πει ότι η πρωθυπουργός της Ιταλίας ήταν «ακόμη πιο όμορφη εσωτερικά από ό,τι εξωτερικά», με την ίδια να τον αποκαλεί «πολύτιμη ιδιοφυΐα».

Ο Ίλον Μασκ αρνήθηκε, με ανάρτησή του, οποιοδήποτε ειδύλλιο μεταξύ αυτού και της Ιταλίδας πρωθυπουργού., γράφοντας χαρακτηριστικά στο Χ:

«Ήμουν εκεί με τη μαμά μου. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ρομαντική σχέση με την πρωθυπουργό Μελόνι».

I was there with my Mom.



There is no romantic relationship whatsoever with PM Meloni.