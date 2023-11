Ζ. Ζενιώδη: Θα καταφέρουμε να υπάρχει μουσική σε κάθε γωνιά της πόλης – Τα σχέδια της νέας καλλιτεχνικής δ/ντριας του El Sistema Greece

Tον ρόλο της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του El Sistema Greece αναλαμβάνει η Ζωή Ζενιώδη. «Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία του οργανισμού ως προς τη συνέχιση και ενίσχυση της αποστολής του για την κοινωνική ένταξη παιδιών και νέων μέσα από την παροχή δωρεάν μουσικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της και λίγο πριν τη χριστουγεννιάτικη συναυλία της ορχήστρας και της χορωδίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στις 11 Δεκεμβρίου, η κ. Ζενιώδη παραχώρησε συνέντευξη στο ertnews.gr και την Αγγέλα Παπαθανασίου. Η ίδια τονίζει ότι «ο βασικός λόγος που θα λέω πάντα ‘ναι’ σε τέτοιες συνεργασίες είναι ότι τα παιδιά είναι το παρόν μας και το μέλλον μας και δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να φροντίσουμε τα παιδιά όλου του κόσμου. Απολύτως τίποτα».

Πώς αισθάνεστε για την ανάληψη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης στην ορχήστρα El Sιstema Greece;

Αισθάνομαι εξαιρετικά χαρούμενη, ενθουσιασμένη και γεμάτη όρεξη. Μαζί με την υπέροχη ομάδα συνεργατών μου θα εξελίξουμε τον οργανισμό, θα τον ανοίξουμε ακόμη περισσότερο στα ελληνικά δρώμενα και θα συνεργαστούμε με ανθρώπους και φορείς ώστε να μπορούν όλο και περισσότερα παιδιά να μαθαίνουν δωρεάν μουσική στη χώρα μας.



Τι σας έκανε να πείτε το «ναι» σε αυτή τη συνεργασία;

Αρχικά, οι στόχοι και το όραμα του οργανισμού. Είναι παγκοσμίως γνωστό το ότι έχω ασχοληθεί για χρόνια με το παιδί και την ευημερία του μέσα από εκπαιδευτικούς θεσμούς. Το El Sistema Greece, βασισμένο στις αρχές του El Sistema της Βενεζουέλας, είναι ό,τι πιο δυνατό έχει η χώρα μας αυτή τη στιγμή πάνω στην κοινωνική ένταξη μέσω της μουσικής. Δεν θα μπορούσα να μην το στηρίξω. Κατά δεύτερον, η ομάδα που διοικεί και εργάζεται για το El Sistema Greece είναι σπάνιου ήθους και, για μένα, αυτό είναι τρομερά σημαντικό. Δεν με ενδιέφεραν ποτέ οι φορείς από μόνοι τους, με ενδιαφέρουν μόνο και πάντα οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι οι θεσμοί και οι φάροι, οι άνθρωποι δημιουργούν δομές και φορείς. Και τέλος, ο βασικός λόγος που θα λέω πάντα ‘ναι’ σε τέτοιες συνεργασίες είναι ότι τα παιδιά είναι το παρόν μας και το μέλλον μας και δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να φροντίσουμε τα παιδιά όλου του κόσμου. Απολύτως τίποτα.



Ποιοι οι άμεσοι στόχοι σας στον οργανισμό;

Ο οργανισμός μας περιλαμβάνει πολλά παιδιά και νέους που λαμβάνουν δωρεάν μουσική εκπαίδευση και συμπράττουν στις πρόβες και τις πολλές συναυλίες που δίνουμε κάθε χρόνο, στις ορχήστρες και τις χορωδίες μας. Άμεσος στόχος είναι να ενημερωθούν εκτενώς οι Έλληνες πολίτες για την σοβαρή εργασία μας και να μπορέσουμε να καλοσωρίσουμε όλο και περισσότερα παιδιά στην «οικογένεια» μας. Το να μπορεί ένας νέος να μάθει μουσική δωρεάν, και μάλιστα να του δίνεται και μουσικό όργανο για μελέτη, είναι απίστευτα σημαντικό. Θέλουμε να υπάρχει μουσική σε κάθε γωνιά της πόλης και θα το καταφέρουμε.

Ποιος ο τρόπος που θα δουλέψετε με τα μέλη αυτών των τόσο ιδιαίτερων συνόλων;

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα παιδιά, την επικοινωνία και τη σύνδεση μεταξύ τους. Θα συνεχίσουμε να ανοίγουμε τις πόρτες μας και να τους δίνουμε δυνατότητες που δεν έχουν πάντα στα περιβάλλοντα στα οποία ζουν και μεγαλώνουν. Θα συνεχίσουμε ακάθεκτοι τη διδασκαλία μουσικών οργάνων για να βοηθήσουμε τα παιδιά να βρουν πολιτιστικές ταυτότητες και να εξερευνήσουν τις προσωπικότητες τους. Οι ορχήστρες μας και οι χορωδίες μας, όπως ανέφερα, δεν χρειάζονται κάτι πέραν της κοινής τους γλώσσας που είναι η μουσική, ταυτόχρονα όμως έχουμε διάφορα εσωτερικά προγράμματα ενδυνάμωσης και ανθεκτικότητας όπως,για παράδειγμα, το Young Leaders Programme στο οποίο παίρνουν μέρος κάποια παιδιά κάθε χρόνο και εξελίσσουν διάφορες ικανότητες τους.

Πώς η μουσική μπορεί να βοηθήσει στην κοινωνική ένταξη παιδιών και νέων;

Η κοινωνική ένταξη απαιτεί επικοινωνία και σύνδεση,ουσιαστικά κοινή γλώσσα, πράγμα που συνήθως γίνεται με λεκτικοποίηση. Η μουσική όμως είναι η πιο άμεση, η πιο δραστική, η πιο ουσιαστική και γρήγορη γλώσσα και μέθοδος επικοινωνίας όλων των ανθρώπων και πολιτισμών. Η χαρά, ο ενθουσιασμός, το πάθος, η λύπη, ο θρήνος εκφράζονται με τραγούδι και ήχο σε όλους τους πολιτισμούς ανά τον κόσμο. Μέσα από ήχο συνδέονται οι άνθρωποι. Και για να συν-ενταχθούν οι άνθρωποι, απλά χρειάζεται να επικοινωνήσουν σε βάθος, να συνομιλήσουν και να συναισθανθούν. Ε, αυτό το κάνει η μουσική πιο επιτυχημένα από οτιδήποτε άλλο. Όσο θα έχουμε νέα παιδιά που θα παίζουν μαζί μουσικές, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε.

Είστε μια μαέστρος με λαμπρή πορεία στο εξωτερικό, τι σας κάνει να στρέψετε το βλέμμα σας στην Ελλάδα;

Είμαι Ελληνίδα και κουβαλώ την πατρίδα μου παντού. Είναι γεγονός ότι η χώρα μου με απογοητεύει συχνά, αυτό όμως, με τον δικό μου χαρακτήρα, δεν είναι λόγος στενοχώριας, είναι λόγος ακόμη μεγαλύτερης αποφασιστικότητας ώστε να κάνω ό,τι μπορώ για να τη βοηθήσω να εξελιχθεί. Έλειπα 20 συνεχόμενα χρόνια από την χώρα μου και το σπίτι μου δεν σταμάτησε ποτέ να είναι η Ελλάδα. Δεν παρατάμε το σπίτι μας, θα πέσει. Το φροντίζουμε, το προσέχουμε, το αγαπούμε. Ταυτόχρονα όμως, λόγω του χρόνου μου στο εξωτερικό, έχω την τύχη να συνδέομαι με ανθρώπους που τους νιώθω οικογένεια ακόμη και αν δεν έχουμε τις ίδιες ρίζες. Η πολύμορφη και πολυσχιδής εμπειρία μου μέσα και έξω με κάνει να μπορώ να έχω μία διευρυμένη οπτική της πραγματικότητας και να μπορώ να αναγνωρίσω τη σημαντικότητα της αγάπης για το συνάνθρωπο. Και αυτό με κάνει Ελληνίδα.

Θα έπρεπε η πολιτεία να επενδύει περισσότερο σε παρόμοια εκπαιδευτικά κοινωνικά προγράμματα για νέους;

Ναι. Και μάλιστα, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει μέρα της ζωής μου που να μην σκέφτομαι ή αναφέρω ή συζητώ τη σημαντικότητα της παιδείας και του πολιτισμού για την εξέλιξη του ανθρώπου, του πολίτη μιας χώρας. Αν θελουμε σκεπτόμενους, συνειδητούς, σοβαρούς, ειλικρινείς και αληθινούς ανθρώπους και πολίτες είναι υποχρέωση μας να τους προσφέρουμε απλόχερα τη δυνατότητα, ιδιαίτερα χωρίς οικονομικό κόστος, να εκπαιδευτούν, να κοινωνικοποιηθούν, να ενταχθούν, να καταλάβουν το «εγώ» και το «εμείς»μέσα από προγράμματα, οργανισμούς και δραστηριότητες που στο κέντρο τους έχουν την καλλιτεχνική, πολιτιστική , συμπεριφορική και επιστημονική εξέλιξη του ανθρώπου.

Τι θα παρουσιάσει η ορχήστρα το επόμενο διάστημα;

Η επόμενη συναυλία μας είναι ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο ταξίδι με κάλαντα από όλο τον κόσμο. Έχουν γίνει εξαιρετικές διασκευές τραγουδιών πολλών χωρών και η ορχήστρα και η χορωδία μας θα τα παρουσιάσουν σε μια εορταστική βραδιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις 11 Δεκεμβρίου. Ελπίζουμε να είστε όλοι εκεί μαζί μας. Θα ακολουθήσουν πολλά καινούργια δρώμενα με το νέο έτος.

Θα θέλατε η ορχήστρα σας να παρουσιάσει το έργο της και στο εξωτερικό;

Φυσικά και το θέλω και θα γίνει. Ήδη παιδιά μας έχουν πάει αρκετές φορές στο εξωτερικό για να πάρουν μέρος σε συναυλίες ευρωπαϊκών και παγκόσμιων προγραμμάτων (όπως το El Sistema Venezuela). Ως ορχήστρα και χορωδία όλοι μαζί, που είμαστε πολλοί, δεν έχουμε ακόμη ταξιδέψει εκτός συνόρων, προγραμματίζονται όμως ήδη συνεργασίες και ταξίδια. Τα παιδιά αυτά, είτε βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε εκτός, θα συνεχίσουν να είναι πολίτες του κόσμου, ενός κόσμου όμορφου, γεμάτου, δημιουργικού, μουσικού και αγαπημένου. Είναι και είμαστε μια δεμένη και ζωντανή οικογένεια που θα ταξιδεύει μέσα και έξω, πάντα μαζί.

©Vasso Paraschi

Ποια είναι η Ζωή Ζενιώδη

Η Ζωή Ζενιώδη μαέστρος με διαρκή και έντονη παγκόσμια παρουσία, αναφερόμενη από τον διεθνή τύπο και ως “Ms. Dynamite”, συνεργάζεται συχνά με οργανισμούς όπως η Lyric Opera of Chicago, Santa Fe Opera, Opera Queensland, Opera New Zealand, Opera Southwest, Florida Grand Opera και έχει εμφανιστεί σε χώρους όπως το Carnegie Hall, το Teatro Colón και η Philharmonie de Paris. Πρόσφατες συνεργασίες της: Buenos Aires Philharmonic με τον Vadim Gluzman με διθυραμβικές κριτικές, Orchestre de Paris, Köln Gürzenich Orchester, Auckland, Philharmonia Orchestra, Christchurch Symphony Orchestra, Orchestra Wellington, Queensland Symphony Orchestra, Bremen Philharmonic, National Symphony Orchestra of Colombia, Bogota Philharmonic, Brno Philharmonic, μεταξύ πολλών άλλων.

Είναι μέλος του Hart Institute of Women Conductors της Όπερας του Ντάλας από το 2016. Πρόσφατα, μετά τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό “La Maestra” στο Παρίσι, επιλέχθηκε ως ένα από τα έξι μέλη της Ακαδημίας “Maestra” για την περίοδο 2022-2024. Έχει επίσης επιλεχθεί ως Mentee της υποτροφίας Taki Alsop για το 2023.

Οι άμεσες μελλοντικές συνεργασίες της περιλαμβάνουν παραγωγές με την Όπερα του Λος Άντζελες, τη Φιλαρμονική της Βρέμης, τη Philharmonia του Λονδίνου, την Opera Australia, το Teatro Colón, το Teatro Solis και τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, μεταξύ άλλων

Οι πιο πρόσφατες συνεντεύξεις της ήταν για τους NY Times και Los Angeles Times. Το ντοκιμαντέρ “Maestra” το οποίο αναφέρεται στη ζωή και την καριέρα της έκανε πρεμιέρα στο Tribeca Film Festival της Νέας Υόρκης και κέρδισε το δεύτερο βραβείο κοινού.

©Vasso Paraschi

Το εκπαιδευτικό μουσικό πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης El Sistema Greece προσφέρει δωρεάν μουσική εκπαίδευση σε παιδιά και νέους/νέες με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινότητας με πυρήνα τη μουσική, χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις. Σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως εθνικότητας, γλώσσας, θρησκείας ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού προσφέρεται δωρεάν μουσική εκπαίδευση και η δυνατότητα να αναπτυχθούν σε μια διαπολιτισμική και ανοιχτή κοινότητα, η οποία καλωσορίζει τη διαφορετικότητα και προάγει τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, ενθαρρύνοντας συνεχώς την ανεξάρτητη σκέψη και δράση τους.

Η εκπαιδευτική προσέγγιση του El Sistema Greece βασίζεται στην πρωτοποριακή μέθοδο του El Sistema της Βενεζουέλας, του πρώτου κοινωνικού προγράμματος που βασίστηκε στη συλλογική εξάσκηση της μουσικής, το οποίο ιδρύθηκε το 1975 από τον José Antonio Abreu και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από περισσότερες από 70 χώρες σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ άλλων βραβείων και διακρίσεων, το El Sistema αναγνωρίστηκε από τη UNICEF για την αποτελεσματικότητά του στην

καταπολέμηση και πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας.

Το εκπαιδευτικό μοντέλο του El Sistema Greece επιδιώκει να εκπαιδεύσει και να εμπνεύσει, φέρνοντας κοντά παιδιά και νέους από διαφορετικές ομάδες και στοχεύοντας στην συμπερίληψη και την κοινωνική τους ένταξη.

