Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη με τους Haig Yazdjian, Γιώτη Κιουρτσόγλου και Βαγγέλη Καρίπη στο Theatre of the NO

Τρεις κορυφαίοι δεξιοτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής ο Haig Yazdjian (ούτι, τραγούδι), ο Γιώτης Κιουρτσόγλου (ηλεκτρικό μπάσο) και ο Βαγγέλης Καρίπης (κρουστά, τύμπανα), συμπράττουν επί σκηνής ως trio, και παρουσιάζουν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά Την Παρασκευή 23 Μαΐου στις 22:00, στο THEATRE OF THE NO.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστά και αγαπημένα κομμάτια από τη δισκογραφία του Haig Yazdjian, καθώς και υλικό από τις προσωπικές δουλειές των Γιώτη Κιουρτσόγλου (από το CD Hapopsis) και Βαγγέλη Καρίπη (από το γκρουπ κρουστών Κρόταλα), ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά και νέες, ανέκδοτες συνθέσεις που ετοιμάζουν για τον επερχόμενο δίσκο τους.

Μια δημιουργική συνάντηση με έντονο αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα, που βασίζεται στην ουσία της μουσικής και τη δυναμική του παρόντος. Ο καθένας από τους τρεις μουσικούς έχει διαγράψει μια μοναδική πορεία με διεθνή αναγνώριση, και η ένωση των καλλιτεχνικών τους κόσμων γεννά ένα ηχητικό τοπίο γεμάτο ενέργεια, συναίσθημα και εκπλήξεις.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση σηματοδοτεί την έναρξη ενός κύκλου συναυλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε αυτές τις εμφανίσεις λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αποκλειστικά και σε «πρώτη ακρόαση» και κάποια καινούρια κομμάτια που έχουν συνθέσει από κοινού για τις ανάγκες του νέου δίσκου.

Ι nfo

Haig Yazdjian: ούτι, τραγούδι

Γιώτης Κιουρτσόγλου: ηλεκτρικό μπάσο

Βαγγέλης Καρίπη: κρουστά, τύμπανα

Ημ/νια: Παρασκευή 23 Μαΐου στις 22.00

Tιμή Εισιτήριου: 12€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/haig-yazdjian-giotis-kiourtsoglou-baggelis-karipis/

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

