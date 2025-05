Λίβερπουλ: Σε σοβαρή κατάσταση δύο άτομα μετά την πτώση αυτοκινήτου σε πλήθος – Παιδί δίνει μάχη για τη ζωή του

Ένα παιδί βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση στο Λίβερπουλ μετά την πτώση αυτοκινήτου σε πλήθος φιλάθλων στο κέντρο της πόλης.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες, στις 20:00 τοπική ώρα, κατά τη διάρκεια εορταστικής παρέλασης για το πρωτάθλημα της ποδοσφαιρικής ομάδας Liverpool.

Ανταπόκριση: Αναστασία Καντάβελου

Δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα παιδί, έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με τις αρχές, 27 άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι 20 τραυματίστηκαν ελαφρά και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Η σκηνή εκτυλίχθηκε στο κέντρο της πόλης, στην οδό Water Street, με βίντεο να δείχνουν το πλήθος να περικυκλώνει το όχημα μετά τη σύγκρουση.

🚨 GRAPHIC WARNING



A car has ploughed into Liverpool’s Premier League Parade this evening, injuring many. pic.twitter.com/FSoRY1ONmj