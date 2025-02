Κρίση κόστους ζωής: Οι καταναλωτές στα Δυτικά Βαλκάνια μποϊκοτάρουν σούπερ μάρκετ

Άρχισε στα τέλη Ιανουαρίου από την Κροατία: τις περασμένες εβδομάδες, πραγματοποιήθηκε στη χώρα σημαντικός αριθμός μποϊκοτάζ σε σούπερ μάρκετ, καθώς πολίτες εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τις αυξανόμενες τιμές, μια απογοήτευση την οποία συμμερίζονται πολίτες σε άλλες χώρες μέλη της ΕΕ και σε μερικές από αυτές που θέλουν να ενταχθούν στον ευρωπαϊκό συνασπισμό.

Διαβάστε επίσης ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας: Καλεί τους πολίτες σε μποϊκοτάζ την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου κατά της ακρίβειας

Το μποϊκοτάζ των καταστημάτων άρχισε μια ομάδα του Facebook με την ονομασία «Αλό, Επιθεωρητή» («Halo, inspektore» στα κροατικά). Η κίνηση υποστηρίχθηκε από οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών, εργατικά συνδικάτα, πολιτικά κόμματα, ακόμα και τον υπουργό Οικονομίας.

In Today in the EU, @giada_santana and @GlobalFocusCntr‘s @OanaPope analyse the supermarket boycott phenomenon, and the road ahead for the Romanian election, as frontrunner Georgescu called for a boycott of foreign-owned supermarkets.



🎧Listen here: https://t.co/yf9D2isZEH pic.twitter.com/WynzIhL6qy