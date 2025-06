Kiss of the Spider Woman: H μια νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος και του Broadway musical

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης του Dreamgirls και του Beauty and the Beast, Bill Condon, επιστρέφει στο κινηματογραφικό μιούζικαλ με το Kiss of the Spider Woman, μια εκθαμβωτική ταινία με Technicolor αισθητική και έντονα συναισθηματικό φορτίο. Ο Valentín (Diego Luna), πολιτικός κρατούμενος, μοιράζεται το κελί του με τον Molina (Tonatiuh), διακοσμητή βιτρινών που έχει καταδικαστεί για προσβολή δημοσίας αιδούς. Οι δύο άνδρες αναπτύσσουν μια αναπάντεχη φιλία, καθώς ο Molina αφηγείται την πλοκή ενός λαμπερού κινηματογραφικού μιούζικαλ με πρωταγωνίστρια την αγαπημένη του ντίβα του σινεμά, Ingrid Luna (Jennifer Lopez).

Η νέα οραματική διασκευή του Bill Condon βασίζεται στο κλασικό μυθιστόρημα του 1976 Kiss of the Spider Woman του Αργεντινού συγγραφέα Manuel Puig, καθώς και στο πολυβραβευμένο Broadway μιούζικαλ των Terrence McNally (βραβευμένος με Tony για τα Master Class, Ragtime), John Kander και Fred Ebb (δημιουργοί των Cabaret, Chicago). Το σενάριο και η σκηνοθεσία φέρουν την υπογραφή του ίδιου του Condon.

Το εντυπωσιακό καστ της ταινίας περιλαμβάνει τον υποψήφιο για Emmy® Diego Luna (Andor, Y tu mamá también), τον Tonatiuh (Carry On, Promised Land) και την υποψήφια για Emmy®, Grammy® και Χρυσή Σφαίρα Jennifer Lopez (Hustlers, Out of Sight), η οποία συμμετέχει και ως εκτελεστική παραγωγός, μαζί με τον Diego Luna.

Η παραγωγή φέρει την υπογραφή των Barry Josephson, p.g.a., Tom Kirdahy, p.g.a., και Greg Yolen, p.g.a., ενώ αποτελεί παρουσίαση των Artists Equity και Mohari Media και είναι μια παραγωγή των Josephson Entertainment / Tom Kirdahy / Greg Yolen / Nuyorican. Εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Bill Condon, Ben Affleck, Matt Damon, Mark Scheinberg, Dani Bernfeld, Kevin Halloran, Michael Joe, Mickey Liddell, Pete Shilaimon, Whitney Williams, Jennifer Lopez, Elaine Goldsmith-Thomas, Courtney Baxter, Diego Luna, D. Matt Geller, Pamela Thur, Sam Weisman, Daniel Weisman και Margaux Weisman.

