Ινδονησία – Τουρκία: Συμφωνία για 48 μαχητικά αεροσκάφη KAAN

Η Ινδονησία υπέγραψε συμβόλαιο για την αγορά 48 μαχητικών αεροσκαφών KAAN από την Τουρκία, ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Άμυνας της χώρας, επισημοποιώντας την πιο πρόσφατη αγορά που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του απαρχαιωμένου στρατιωτικού εξοπλισμού της νοτιοανατολικής ασιατικής χώρας.

Για την ενίσχυση της αεροπορίας της, η Τζακάρτα είχε επίσης παραγγείλει 42 γαλλικά μαχητικά Rafale αξίας 8,1 δισ. δολαρίων το 2022. Παράλληλα, εξετάζει την πιθανότητα αγοράς κινεζικών μαχητικών J-10, ενώ συνεχίζει συνομιλίες για την αγορά αμερικανικών F-15EX.

Η Ινδονησία και η Τουρκία «υπέγραψαν σύμβαση υλοποίησης» το περασμένο Σάββατο, στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Αμυντικής Βιομηχανίας στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Φρέγκα Ουένας Ίνκριουανγκ.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την αξία του συμβολαίου ή τις ημερομηνίες παράδοσης.

Το KAAN είναι το πρώτο εθνικής κατασκευής μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας και πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, ενώ η μαζική παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2028.

