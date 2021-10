Η Τουρκία βγάζει το Oruc Reis για έρευνες στα βόρεια της Κύπρου

Με νέα NAVTEX που εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας, η Άγκυρα ανακοίνωσε την έξοδο του σεισμογραφικού σκάφους Oruc Reis σε θαλάσσιες περιοχές βόρεια της Κύπρου.

Η ισχύς της νέας παράνομης NAVTEX είναι από σήμερα, Παρασκευή 8 Οκτωβρίου και μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τη Ναυτική Οδηγία που εξέδωσε η Τουρκία, το Oruc Reis, μαζί με τα πλοία που το συνοδεύουν, «Αταμάν» και «Τζενγκίζ Χαν», θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες έως και τις 21 Δεκεμβρίου.

Η NAVTEX

TURNHOS N/W : 0929/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 08-10-2021 19:31)TURNHOS N/W : 0929/21

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 08 OCT 21 AND 16 DEC 21 IN AREA BOUNDED BY;

36 03.17 N – 033 05.89 E

35 45.12 N – 033 07.21 E

35 48.48 N – 034 02.12 E

36 05.53 N – 034 00.36 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2.CANCEL THIS MESSAGE 162101Z DEC 21.