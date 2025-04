Η Μελάνια Τραμπ έχει γενέθλια – Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου

Η Μελάνια Τραμπ είχε σήμερα (26.04.2025) τα γενέθλιά της με τον Λευκό Οίκο να της εύχεται μέσα από ανάρτηση στα social media.

Η ανάρτηση αναφέρει: «Γιορτάζοντας την απίστευτη Πρώτη Κυρία της Αμερικής, Μελάνια Τραμπ – εδώ είναι 20 από τις αγαπημένες μας φωτογραφίες. Χρόνια πολλά, Μελάνια Τραμπ».

Celebrating America’s incredible First Lady, Melania Trump — 20 of our favorite photos below.



Happy Birthday, @FLOTUS! 🇺🇸 pic.twitter.com/kFzBlFNZKR