«Ερείπια στο έδαφος και καταρράκτες εξ ουρανού» – Η στιγμή της κατάρρευσης ουρανοξύστη από τα 7, 7 Ρίχτερ στην Ταϊλάνδη

Το τρομακτικό σκηνικό από το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ περιλαμβάνει και πλημμύρες σε πολυόροφα κτίρια όπου ταράτσες «ξεχειλίζουν» καθώς οι δονήσεις προκάλεσαν υπερχείλιση στις πισίνες των πολυτελών συγκροτημάτων της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης.

Rooftop infinity pool turns into a waterfall during the Bangkok earthquake pic.twitter.com/JWtXBTped2 — TaraBull (@TaraBull808) March 28, 2025

Ο σεισμός που χαρακτηρίστηκε επιφανειακός, σε βάθος 10 χιλιομέτρων (6,2 μίλια), με επίκεντρο τη γειτονική Μιανμάρ, άφησε ερείπια στους δρόμους αλλά και πλημμύρες από τις πισίνες των ρετιρέ, περιγράφουν αναρτήσεις, από την Μπανγκόκ που φιλοξενεί περισσότερους από 17 εκατομμύρια ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους ζουν σε πολυώροφα διαμερίσματα

Roof Pool Water CASCADES Down Hotel Building in #Bangkok as result of strong tremors from the M7.7 #Earthquake that hit #Myanmar. pic.twitter.com/eG4DaB7Nmq — ⚡NOISE ALERTS⚡ (@NoiseAlerts) March 28, 2025

Ερείπια είναι ότι απέμεινε από ημιτελές κτίριο 30 ορόφων στην Μπανγκόκ, όπου βρίσκονταν 50 άτομα σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού στη Μιανμάρ.

USGS warns thousands may have been killed in the Myanmar earthquake: “The disaster is likely widespread” including in Thailand



Such devastation, keep these people in your prayers pic.twitter.com/qtZ3Kx1AHQ — Madeleine Case Tweets🌐 (@McCannCaseTweet) March 28, 2025

Επτά διέφυγαν ενώ άλλοι 43 παραμένουν παγιδευμένοι,

Close up of skyscraper under construction collapsing from Thailand 7.7 earthquake minutes ago pic.twitter.com/7ICh1rTWfs — Madeleine Case Tweets🌐 (@McCannCaseTweet) March 28, 2025

Βίντεο δείχνουν κτίρια που έχουν καταρρεύσει στην πόλη Μάνταλεϊ, της Μιανμάρ που απέχει περίπου 17 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού των 7,7 Ρίχτερ. Δραματικό είναι και το βίντεο από την κατάρρευση της «ιστορικής» γέφυρας Ava ή Sagaing.

Η Μάνταλεϊ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, χώρα που κυβερνάται από στρατιωτική χούντα μετά το πραξικόπημα το 2021, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση σε πληροφορίες. Ωστόσο τα βίντεο πληθαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

