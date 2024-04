Green-Pal: Το νέο ψηφιακό εργαλείο πράσινων δεξιοτήτων για νέους από τη Unicef

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των πράσινων δεξιοτήτων και της ενδυνάμωσης των παιδιών και των νέων, η UNICEF σχεδίασε και παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ψηφιακό εργαλείο Green-Pal. Όλοι οι νέοι 14-24 ετών που ζουν στην Ελλάδα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εργαλείο δωρεάν, στέλνοντας το μήνυμα «Greenpal μέσω WhatsApp, Viber, Instagram ή Facebook Messenger. Στη συνέχεια, οι χρήστες αλληλεπιδρούν με ένα chatbot μέσω μιας σειράς διαδραστικών ασκήσεων, αποκλειστικά σχεδιασμένων να επικεντρωθούν στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και τους τρόπους με τους οποίους οι νέοι μπορούν να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα και να συμβάλουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Συγκεκριμένα, οι πέντε ασκήσεις, που μπορούν να ολοκληρωθούν στον χρόνο που ο καθένας επιλέξει, είναι οι εξής:

«Βελτίωσε τις γνώσεις σου για το κλίμα»

«Τι είναι τελικά τα αέρια του θερμοκηπίου;»

«Δημιούργησε τη δική σου καμπάνια ευαισθητοποίησης»

«Γνώρισε άλλους νέους που μάχονται για την προστασία του περιβάλλοντος.

«Τι μπορώ να κάνω εγώ για το κλίμα; Η φωνή σου μετράει!»

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ασκήσεων, ο χρήστης λαμβάνει ένα Πιστοποιητικό Συμμετοχής από τη UNICEF.

«Πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί για τον κοινό μας στόχο! Αν δεν λάβουμε μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος άμεσα, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει πια πλανήτης για να μείνουμε!», λέει μια 17χρονη από την Κεντρική Μακεδονία, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου και υπογραμμίζοντας τη σημασία της άμεσης δράσης των νέων για το περιβάλλον και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το Green-Pal χρησιμοποιεί μια μαθησιακή προσέγγιση που ακολουθεί την αρχή της βιωματικής μάθησης. Τα παιδιά και οι νέοι μαθαίνουν μέσα από διαδραστικές ασκήσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την εξοικονόμηση νερού και την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών στην καθημερινή τους ζωή. Περιέχει επίσης σύντομες ασκήσεις που εστιάζουν στις πράσινες δεξιότητες, την κριτική σκέψη και την ικανότητα δράσης.

Το Green-Pal αναπτύχθηκε από το Γραφείο Καινοτομίας της UNICEF σε συνεργασία με την Ένωση για τον Σχεδιασμό Κατάρτισης και Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Association for Learning Design and Education for Sustainable Development, ALDESD) και το American University of Sharjah (AUS) Το εργαλείο κυκλοφόρησε παγκοσμίως κατά την 28η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP28), τον Νοέμβριο του 2023 στο Ντουμπάι. Το Green-Pal είναι σχεδιασμένο με βάση τους πυλώνες της Δράσης για την Ενδυνάμωση του Κλίματος (ACE) που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC).

Για την παρουσίαση του Green-Pal, το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα θα διοργανώσει μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και δια ζώσης εργαστηρίων για εφήβους και νέους 14-24 ετών. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν το εργαλείο στα σχολεία και τις τάξεις τους μπορούν να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους εδώ.

Σχετικά με τη UNICEF

To Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για το Παιδί (UNICEF) μέσα από τα προγράμματά του προωθεί τα δικαιώματα και την ευημερία κάθε παιδιού στον κόσμο. Μαζί με τους εταίρους της, εργάζεται σε 191 χώρες και περιοχές ώστε να μετατρέψει αυτή τη δέσμευση σε πράξη, εστιάζοντας τις προσπάθειές της προς όφελος των πιο ευάλωτων και αποκλεισμένων παιδιών, αλλά και όλων των παιδιών παγκοσμίως. Η UNICEF χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθελοντικές συνεισφορές ιδιωτών, του ιδιωτικού τομέα, ιδρυμάτων και κρατών μελών του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. Η υποστήριξη των δωρητών είναι ζωτικής σημασίας καθώς δημιουργεί μια παγκόσμια συμμαχία για την προστασία όλων των παιδιών, χωρίς καμία εξαίρεση.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος