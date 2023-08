Ίλον Μασκ: Σε σκηνικό «Αρχαίας Ρώμης» θα γίνει η μονομαχία με Ζούκερμπεργκ – Επικοινώνησα με τη Μελόνι

Στο… Κολοσσαίο ενδέχεται να φιλοξενηθεί η αναμέτρηση των δύο μεγιστάνων της τεχνολογίας, Ίλον Μασκ και Μαρκ Ζούκερμπεργκ έρχεται να επιβεβαιώσει πρώτος, χωρίς ωστόσο να δίνει λεπτομέρειες για το ακριβές μέρος.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του, ο ιδρυτής της Tesla και ιδιοκτήτης του X, πρώην Twitter, αποκάλυψε πως μίλησε και συμφώνησε μάλιστα με τη Τζόρτζια Μελόνι, ώστε η «μονομαχία» με τον ιδρυτή του Facebook, να πραγματοποιηθεί στην Ιταλία, σε μια «επική τοποθεσία» που θα δείχνει «σεβασμό στο παρελθόν και στο παρόν» της χώρας, όπως αναφέρει.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.