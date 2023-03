Ένα νέο πρόγραμμα βοηθά τους εφήβους να αποσύρουν γυμνές φωτογραφίες εκτός διαδικτύου

Το νέο διαδικτυακό εργαλείο "Take It Down" επιτρέπει στους εφήβους να αφαιρούν γυμνές φωτογραφίες τους από ορισμένες πλατφόρμες και να εμποδίζουν τη μεταφόρτωση των φωτογραφιών τους