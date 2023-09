Livestreaming από το ΕΜΠ η «Βραδιά του Ερευνητή»

Σε απευθείας σύνδεση του ertnews.gr με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο η «Βραδιά του Ερευνητή» για ένατη συνεχή χρονιά. Οι ερευνητές έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στο κοινό τα ερευνητικά τους επιτεύγματα μέσω διαδραστικών πειραμάτων, επιδείξεων και προσομοιώσεων και συνομιλούν μαζί τους, ενώ λαμβάνουν χώρα και καλλιτεχνικά δρώμενα για την ψυχαγωγία του κοινού.

Η Βραδιά διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 ‘MARIE – My Awesome Research is for Everyone!’ με Επιστημονικά Υπεύθυνη για το ΕΜΠ την Καθηγήτρια Αντωνία Μοροπούλου. Την εκδήλωση διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνδιοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με τη συμμετοχή του Γραφείου Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ και της Ελληνικής Πλατφόρμας Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή και με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών.

Το πρόγραμμα

