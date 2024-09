Κορονοϊός: Ο κρυφός αντίκτυπος της πανδημίας στον εγκέφαλο των εφήβων

Νέα μελέτη διαπιστώνει ότι τα λόκνταουν που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 επίσπευσαν τη γήρανση του εγκεφάλου των εφήβων και ειδικά των κοριτσιών.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences», ρίχνει φως στις επιπτώσεις της πανδημίας στον εφηβικό εγκέφαλο. Κρούει επίσης τον κώδωνα του κινδύνου για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της κοινωνικής απομόνωσης.

«Θεωρούμε ότι η πανδημία Covid-19 ήταν μια κρίση δημόσιας υγείας», αναφέρει η Πατρίσια Καλ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και συνδιευθύντρια του Ινστιτούτου Μάθησης και Επιστημών του Εγκεφάλου (I-LABS) του Πανεπιστήμιου της Ουάσιγκτον, προσθέτοντας ότι «γνωρίζουμε ότι προκάλεσε επίσης άλλες βαθιές αλλαγές στη ζωή μας, ειδικά για τους εφήβους».

Η μελέτη, η οποία ξεκίνησε το 2018 ως έρευνα για την ανάπτυξη του εγκεφάλου των εφήβων, πήρε απροσδόκητη τροπή όταν ξεκίνησε η πανδημία. Αυτό που προέκυψε, ήταν ότι ο εγκέφαλος των αγοριών και των κοριτσιών στην εφηβική ηλικία, επηρεάστηκε με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Οι ερευνητές εξέτασαν το πάχος του εγκεφαλικού φλοιού, του εξωτερικού στρώματος του εγκεφάλου, το οποίο λεπταίνει καθώς μεγαλώνουμε. Αυτή η διαδικασία αποτελεί σημαντικό τμήμα της ωρίμανσης του εγκεφάλου κατά την εφηβεία. Η νέα μελέτη διαπίστωσε πως, κατά μέσο όρο, οι εγκέφαλοι των κοριτσιών παρουσίασαν πρόωρη γήρανση του εγκεφάλου κατά 4,2 χρόνια. Αντίστοιχα, οι εγκέφαλοι των αγοριών παρουσίασαν πρόωρη γήρανση κατά περίπου 1,4 χρόνια.

Αυτή η επιτάχυνση ήταν ευρέως διαδεδομένη σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου στα κορίτσια, αλλά στα αγόρια εντοπίστηκε μόνο σε δύο μόνο περιοχές. Οι περιοχές του εγκεφάλου που επηρεάστηκαν περισσότερο στα κορίτσια παίζουν κρίσιμο ρόλο στην αναγνώριση προσώπων, την επεξεργασία συναισθημάτων και την κοινωνική κατανόηση- την ικανότητα ενός ατόμου να βγάζει συμπεράσματα για τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις προθέσεις και τις απόψεις των άλλων.

«Οι έφηβοι περπατούν σε τεντωμένο σχοινί, προσπαθώντας να οργανώσουν τη ζωή τους», επισημαίνει η Καλ. «Βιώνουν τεράστια πίεση. Στη συνέχεια εμφανίζεται μια παγκόσμια πανδημία και οι συνήθεις δίαυλοι εκτόνωσης του στρες τους χάνονται. Αυτές οι διέξοδοι εκτόνωσης δεν υπάρχουν πια, αλλά η κοινωνική κριτική και οι πιέσεις παραμένουν λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό που φαίνεται να έκανε η πανδημία είναι να απομονώσει τα κορίτσια. Όλοι οι έφηβοι απομονώθηκαν, αλλά τα κορίτσια υπέφεραν περισσότερο και αυτό επηρέασε τον εγκέφαλό τους πολύ πιο δραματικά» τονίζει η ερευνήτρια.

«Μόλις ξεκίνησε η πανδημία, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε ποιες εγκεφαλικές μετρήσεις θα μας επέτρεπαν να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις των λόκνταουν στον εγκέφαλο. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις στους εφήβους που αναγκάστηκαν να απομονωθούν στο σπίτι τους και να απέχουν από τις κοινωνικές τους ομάδες, το σχολείο, τα σπορ, τις παρέες τους» εξηγεί η Νέβα Κόριγκαν, ερευνήτρια στο I-LABS και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Η ταχύτερη γήρανση του εγκεφάλου έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας και διαταραχών συμπεριφοράς, όπως η κατάθλιψη και το άγχος, γεγονός που έχει επιβεβαιωθεί από πρόσφατες μελέτες. Οι ερευνητές της νέας μελέτης θέτουν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας στη γνωστική λειτουργία, την ψυχική υγεία και την κοινωνική ανάπτυξη, καθώς αυτοί οι έφηβοι εισέρχονται στην ενήλικη ζωή. Θα μπορούσε η επιταχυνόμενη ανάπτυξη του εγκεφάλου τους να οδηγήσει σε πρόωρη εμφάνιση γνωστικών προβλημάτων που σχετίζονται με την ηλικία; Θα μπορούσε να αυξήσει την ευπάθειά τους σε διαταραχές της ψυχικής υγείας αργότερα στη ζωή τους; Ωστόσο, είναι σαφές ότι η πανδημία έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στους εφήβους.

ΠΗΓΗ: Studyfinds

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος