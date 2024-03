Η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να αυξήσει τη χρήση ενέργειας και να επιταχύνει την παραπληροφόρηση για το κλίμα, διαπιστώνει νέα έκθεση

Οι ισχυρισμοί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης είναι λανθασμένοι, καθώς η χρήση της θα προκαλέσει απότομη αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας και θα επιταχύνει τη διάδοση της παραπληροφόρησης σχετικά με το κλίμα, προειδοποιεί σε έκθεσή του ένας συνασπισμός περιβαλλοντικών ομάδων.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τα Ηνωμένα Έθνη υποστηρίζουν πως οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, μέσω εργαλείων που βοηθούν στην παρακολούθηση της αποψίλωσης των δασών, στον εντοπισμό διαρροών ρύπανσης και στην παρακολούθηση ακραίων καιρικών φαινομένων. Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ήδη για την πρόβλεψη της ξηρασίας στην Αφρική και για τη μέτρηση των αλλαγών στο λιώσιμο των παγόβουνων.

Η Google έχει αναπτύξει το δικό της πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία Bard (που πρόσφατα μετονομάστηκε σε Gemini) και έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που κάνει τους φωτεινούς σηματοδότες (φανάρια κυκλοφορίας) πιο αποδοτικούς. Η εταιρεία πρωτοστατεί στην προώθηση της μείωσης των εκπομπών μέσω της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης, δημοσιεύοντας πέρυσι μια έκθεση που διαπίστωσε ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να μειώσει τις παγκόσμιες εκπομπές έως και κατά 10%.

Ωστόσο, μια νέα έκθεση περιβαλλοντικών ομάδων αμφισβητεί την υπόθεση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην κλιματική κρίση, προειδοποιώντας ότι η τεχνολογία αυτή θα προκαλέσει αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας και θα ενισχύσει τη διάδοση παραπληροφόρησης σχετικά με την κλιματική επιστήμη.

«Ακούμε συνεχώς ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σώσει τον πλανήτη, αλλά δεν πρέπει να πιστέψουμε αυτή τη διαφημιστική εκστρατεία», δήλωσε ο Μάικλ Κου, διευθυντής του προγράμματος παραπληροφόρησης για το κλίμα στο Friends of the Earth, το οποίο είναι μέρος του συνασπισμού Climate Action against Disinformation που δημοσίευσε την έκθεση.

Στις ΗΠΑ, υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι παρατείνεται η διάρκεια ζωής των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα για να καλυφθούν οι αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Σε τρία χρόνια από σήμερα, οι διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να καταναλώνουν τόση ενέργεια όση καταναλώνει η Σουηδία, σύμφωνα με προηγούμενη μελέτη.

Μεγάλο μέρος αυτής της αυξημένης ενεργειακής ζήτησης προέρχεται από την πρόσθετη πολυπλοκότητα των λειτουργιών της εν λόγω τεχνολογίας. Η εκπαίδευση του ChatGPT μπορεί να χρησιμοποιήσει τόση ενέργεια όσο 120 νοικοκυριά των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια ενός έτους, υποστηρίζει η έκθεση.

«Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας, καθώς όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα την αυξήσει μαζικά εξαιτίας όλων των νέων κέντρων δεδομένων», εξήγησε ο Κου. «Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν μικρά κέρδη στην αποδοτικότητα των κέντρων δεδομένων, αλλά τα μαθηματικά δείχνουν ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα αυξηθούν», τόνισε.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα παρεμποδίσει περαιτέρω τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, παρέχοντας έναν ευκολότερο τρόπο σε άτομα ή οργανισμούς να διαδίδουν ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με την κλιματική επιστήμη και τις επιπτώσεις της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας, αναφέρει η έκθεση του συνασπισμού. Θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη διαφάνεια σχετικά με την ενέργεια που καταναλώνουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρουν οι συγγραφείς της έκθεσης.

Ο Τζέσι Ντοτζ, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Allen Institute for AI, δήλωσε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί για την επιτάχυνση της παραπληροφόρησης για το κλίμα, μέσω μεθόδων όπως τα deepfake βίντεο και εικόνες, ενώ θα αυξήσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της αυξημένης κατανάλωσης ενέργειας.

«Συνολικά, αυτό είναι μια ανησυχία», είπε ο Ντοτζ. «Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, όμως, μπορεί να έχει δυνητικά μεγαλύτερο αντίκτυπο από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ή νερού. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας επιταχυντής, σας επιτρέπει να κάνετε κάτι πιο γρήγορα, οπότε θα μπορούσε να σας βοηθήσει να εξάγετε το πετρέλαιο πιο γρήγορα, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε έξι ομάδες που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να μετριάσουν τη βλάβη της κλιματικής αλλαγής. Η μία κάνει μοντελοποίηση του κλίματος, μια άλλη παρακολουθεί την παράνομη αλιεία και τα απειλούμενα είδη, υπάρχει η παρακολούθηση και η πρόβλεψη των πυρκαγιών. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα συνολικό καθαρό όφελος εκεί, ότι υπάρχει ένα αξιόλογο αντιστάθμισμα», εξήγησε.

Ο Ντοτζ πρόσθεσε ότι είναι «συγκρατημένα αισιόδοξος» ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει σε μεγάλο βαθμό ευνοϊκό αντίκτυπο στην κλιματική κρίση, αλλά ότι οι εταιρείες πρέπει να είναι πλήρως διαφανείς και ανοικτές σχετικά με τη χρήση ενέργειας.

