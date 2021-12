Εκτοξεύτηκε το τηλεσκόπιο James Webb

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb αξίας 10 δισ. δολαρίων εκτοξεύτηκε με τον ευρωπαϊκό πύραυλο Ariane από τη Γαλλική Γουιάνα. Η απογείωση από το διαστημοδρόμιο του Κουρού είχε προγραμματιστεί για τις 09:20 τοπική ώρα (14:20 ώρα Ελλάδας).

