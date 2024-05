Νέα μελέτη-Ακτινίδιο: To φρούτο που βελτιώνει τη διάθεση μας

Μια υγιεινή διατροφή συμβαδίζει με μια υψηλή ποιότητα ζωής, αλλά οι ερευνητές εξακολουθούν να μαθαίνουν περισσότερα για τη σχέση μεταξύ τροφής και ψυχικής υγείας.

Για περαιτέρω διερεύνηση αυτού του θέματος, μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Nutrition εξέτασε τις επιπτώσεις της κατανάλωσης ακτινιδίου και βιταμίνης C στη διάθεση και στην ταχύτητα με την οποία οι συμμετέχοντες παρουσίασαν βελτιώσεις.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση ακτινιδίων βελτίωσε τη διάθεση μετά από τέσσερις ημέρες, με την επίδραση στη ζωτικότητα και τη διάθεση να είναι ελαφρώς ισχυρότερη σε σύγκριση με εκείνους τους συμμετέχοντες που έλαβαν συμπληρώματα βιταμίνης C.

Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της βιταμίνης C για την ψυχική υγεία και υποδηλώνει ότι η λήψη αυτής της θρεπτικής ουσίας από καλές πηγές τροφίμων μπορεί να είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος.

Το ακτινίδιο είναι ένα από τα πολλά φρούτα που προσφέρει πολλά οφέλη για την υγεία. Εκτός από την περιεκτικότητά του σε φυτικές ίνες, κάλιο και βιταμίνη Ε, έχει σχετικά υψηλά επίπεδα βιταμίνης C.

Η βιταμίνη C είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και την επούλωση των πληγών. Προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης C και τα φρούτα πλούσια σε βιταμίνη C μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της διάθεσης.

Για την συγκεκριμένη μελέτη, οι ερευνητές υπέθεσαν ότι η βιταμίνη C μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση και την υγιή λειτουργία του εγκεφάλου. Ήταν περίεργοι για το πώς η κατανάλωση φρούτων θα μπορούσε να επηρεάσει την ψυχική υγεία με την πάροδο του χρόνου.

