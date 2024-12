ΥΠΕΞ για Μαγδεμβούργο: «Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων»

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρει ανάρτηση το ελληνικό ΥΠΕΞ για τη φρικτή επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας που στοίχησε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις άτομα και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Βαθιά σοκαρισμένοι από τη φρικτή επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο #Μαγδεβούργο. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Deeply shocked by the horrific attack at the Christmas market in #Magdeburg. 🇩🇪

We extend our sincere condolences to the families of the victims & we wish a swift recovery to those injured @GermanyDiplo pic.twitter.com/lv41C3UKvg