Το σχέδιο για την τρίτη δόση του εμβολιασμού – Άρση περιορισμών για τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες στις ΗΠΑ

Στις 30 Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για την τρίτη δόση του εμβολίου σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και στους υγειονομικούς. Η ενισχυτική δόση θα χορηγείται 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού και δεν είναι υποχρεωτική. Την ίδια ώρα, σημαντική παράμετρο στην εξέλιξη της πανδημίας αποτελούν τα παιδιά που πλέον προσβάλλονται με μεγαλύτερη συχνότητα, συγκριτικά με τα προηγούμενα κύματα. Ενθαρρυντικά είναι πάντως τα στοιχεία για την πορεία των εμβολιασμών σε μαθητές και φοιτητές.

Η μείωση των αντισωμάτων 5-6 μήνες μετά τον εμβολιασμό αλλά και η έκπτωση της κυτταρικής ανοσίας, πάντα σε συνάρτηση με την ηλικία, οδήγησαν την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών να δώσει το πράσινο φως για τρίτη δόση στους άνω των 60 ετών. Όσο για τους υγειονομικούς, διαπιστώθηκε ότι έχουν αυξημένο κίνδυνο έκθεσης στον ιό και για αυτό συνιστάται να λάβουν τρίτη δόση 6-8 μήνες μετά τη δεύτερη.

«Μελέτες από το Ισραήλ έδειξαν ότι η χορήγηση τρίτης δόσης μειώνει τη λοίμωξη και τη σοβαρή νόσηση, υπερ-δεκαπλασίασε τον τίτλο αντισωμάτων σε σχέση με δεύτερη δόση» ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου στο πλαίσιο της σημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Η πλατφόρμα των ραντεβού για τρίτη δόση θα ανοίξει στις 30 Σεπτεμβρίου για άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και υγειονομικούς. Την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα άτομα που διαμένουν στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.

«Η αναμνηστική δόση δεν είναι υποχρεωτική, η λίστα δικαιούχων θα ανανεώνεται μόλις κλείνονται 6 μήνες από τη δεύτερη δόση» είπε ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο λόγος που η χώρα μας ενέκρινε την τρίτη δόση πριν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι η επιδημιολογική εικόνα που μέχρι στιγμής είναι σταθερή αλλά το 4ο κύμα είναι προ των πυλών σύμφωνα με τους ειδικούς.

Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό το 56,7% του γενικού πληθυσμού.

Το τελευταίο 24ωρο ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 80.036 τεστ, 2126 κρούσματα, 342 διασωληνωμένους και 39 θανάτους. Από τις νέες μολύνσεις 369 εντοπίστηκαν στην Αθήνα και 341 στη Θεσσαλονίκη, ενώ επικίνδυνα έχει ανέβει το επιδημιολογικό φορτίο στη Λάρισα με 101 νέες μολύνσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο σε πανεπιστημιακό χώρο είναι το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης. Οι ανεμβολίαστοι καθηγητές και φοιτητές θα πρέπει δυο φορές την εβδομάδα να κάνουν εργαστηριακό τεστ με δικά τους έξοδα.

Στην προσπάθεια ενθάρρυνσης των νέων να εμβολιαστούν συμβάλλουν και τα πανεπιστήμια Αθηνών και Πειραιώς με σποτ.

Θετική παράμετρος είναι τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού στην ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς με τουλάχιστον 1 δόση έχει εμβολιαστεί το 75% των φοιτητών, το 87% των διοικητικών και το 91% του διδακτικού προσωπικού.

Το ποσοστό εμβολιασμού με τουλάχιστον μια δόση στους μαθητές γυμνασίου αγγίζει το 17% ενώ στους μαθητές λυκείου το 35%. Οι εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια που έχουν εμβολιαστεί ξεπερνά το 82%.

«Να πειστούν οι γονείς έτσι ώστε να κάνουν τα παιδιά το εμβόλιο προκειμένου να προστατευτούν πρώτα απ’ όλα τα ίδια» τόνισε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στη Βουλή.

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, και η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου θα ενημερώσουν την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου στις 16.00, γονείς και μαθητές για τα οφέλη του εμβολιασμού στις ηλικίες 12-17.

Στο μεταξύ όπως έγινε σήμερα γνωστό έγκριση χρήσης του εμβολίου στα παιδιά 5 έως 11 χρόνων θα ζητήσει η Pfizer από τις αρμόδιες αμερικανικές και ευρωπαϊκές αρχές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας το εμβόλιο είναι ασφαλές και παρουσιάζει υψηλή αποτελεσματικότητα στα παιδιά αυτής της ηλικίας .

Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν την είσοδο από τις αρχές Νοεμβρίου σε όλους τους ταξιδιώτες που φθάνουν από το εξωτερικό υπό τον όρο να έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά της Covid-19, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει επίσης να κάνουν τεστ εντός τριών ημερών πριν από το ταξίδι τους προς τις ΗΠΑ και να φορούν μάσκα.

«Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι ταξιδιώτες της ΕΕ θα μπορούν σύντομα να ταξιδέψουν ξανά στις ΗΠΑ», γράφει στο twitter η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Ενα πολυαναμενόμενο βήμα για τις διαχωρισμένες οικογένειες και φίλους και καλά νέα για τις επιχειρήσεις», συνεχίζει το ίδιο κείμενο το οποίο καταλήγει ότι «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ασφαλή ταξίδια».

