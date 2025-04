Το “Burlesque” στο Ολύμπιον με live performance από τους House of Drama

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υποδέχεται για μια ακόμη φορά την αγαπημένη χορευτική ομάδα των House of Drama, την Παρασκευή 11 Απριλίου (23:00), στο Ολύμπιον, στην ειδική προβολή του φαντασμαγορικού backstage μιούζικαλ Burlesque (2010), σε μια ξέφρενη βραδιά γεμάτη σινεμά, χορό, κέφι και μουσική.

Μετά από μια σειρά επιτυχημένων συνεργασιών, τόσο στην περσινή μεταμεσονύκτια προβολή του The Rocky Horror Picture Show όσο και στην προβολή του εμβληματικού Hairspray στην αρχή αυτης της κινηματογραφικής σεζόν, οι House of Drama υπόσχονται μια ακόμη αξέχαστη εμπειρία στο κοινό, συνοδεύοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο μια αξέχαστη μουσική ταινία, σε χορογραφία και καλλιτεχνική επιμέλεια του Μάριου Μιλτιάδου.

Tο Πράσινο Δωμάτιο θα μεταμορφωθεί από τις 22:00 και μέχρι την έναρξη της προβολής σε pop-up Burlesque bar. Εκεί, θα σας περιμένει το soundtrack της ταινίας στα ηχεία, ένα ειδικό κοκτέιλ με ξηρό πάγο στο μπαρ, αλλά και η ομάδα του House of Drama, ντυμένη σαν τους πρωταγωνιστές της ταινίας!

Στο μιούζικαλ πρωταγωνιστεί ένα λαμπερό καστ, στο οποίο ξεχωρίζουν η Κριστίνα Αγκιλέρα, η οποία μάλιστα αποτέλεσε και την έμπνευση ολόκληρης της ταινίας, λόγω μιας guest εμφάνισης που πραγματοποίησε το 2002 με τις Pussycat Dolls, και φυσικά η εμβληματική Σερ, στην πρώτη της εμφάνιση σε μιούζικαλ έπειτα από 43(!) ολόκληρα χρόνια από την ερμηνεία της στο Good Times (1967). Η Άλι (Κριστίνα Αγκιλέρα) είναι μια τραγουδίστρια από μια μικρή πόλη με μεγάλα όνειρα, η οποία έρχεται στο Λος Άντζελες για να αναζητήσει την τύχη της. Προσπαθώντας να βιοποριστεί, πιάνει δουλειά ως σερβιτόρα στο Burlesque Lounge, ένα πολυτελές κέντρο μιας άλλης εποχής που βρίσκεται στην ιδιοκτησία της εντυπωσιακής Τες (Σερ). Η Άλι καταφέρνει να εντυπωσιάσει την Τες και να χτίσει το δικό της μονοπάτι στη ζωή, το οποίο είναι σπαρμένο με ίντριγκα, εντυπωσιακά θεάματα και μπόλικες τολμηρές χορογραφίες.

Η ταινία ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία κωμωδία/μιούζικαλ το 2011, ενώ κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα της 68ης διοργάνωσης στην κατηγορία καλύτερου τραγουδιού για τη μοναδική ερμηνεία της Σερ στο «You Haven’t Seen the Last of Me». Η Κριστίνα Αγκιλέρα βρέθηκε επίσης υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του «Bound to You». Η θεατρική μεταφορά του μιούζικαλ πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στην όπερα του Μάντσεστερ τον Ιούνιο του 2024 σε σκηνοθεσία Στιβ Άντιν, ενώ η παράσταση συνεχίζει το ταξίδι της στον θεατρικό κόσμο, με προγραμματισμένες παραστάσεις στο West End του Λονδίνου για τον Ιούλιο του 2025.



Παρασκευή 11 Απριλίου // Ολύμπιον // 23:00

Τιμή εισιτηρίου:10€

Εισιτήρια διαθέσιμα στη διεύθυνση: https://www.more.com/gr-el/tickets/cinema/burlesque

Burlesque

(ΗΠΑ, 2010)



Σκηνοθεσία-Σενάριο: Στιβ Άντιν / Steve Antin. Πρωταγωνιστούν: Cher, Christina Aguilera, Eric Dane, Alan Cumming, Kristen Bell. Γλώσσα: Αγγλικά. Έγχρωμη, 119΄.



