Συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής για τα Βαλκάνια στα Σκόπια

Ακόμα μια συνάντηση, και πάλι σε ουδέτερο έδαφος, είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής για τη Διαδικασία Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που διεξάγεται στα Σκόπια.

Αποστολή ΕΡΤNews: Πιέρρος Ι. Τζανετάκος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ η συνομιλία των δύο ανδρών διήρκησε περίπου 20 λεπτά και επικεντρώθηκε στις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, αναφορικά κυρίως με τη Μέση Ανατολή και ειδικά την πορεία των διαπραγματεύσεων επί της αμερικανικής πρότασης για εκεχειρία.

Στην ατζέντα των κ. Γεραπετρίτη και Φιντάν βρέθηκε και η Ουκρανία, ενόψει και της Διάσκεψης Ειρήνης που διεξάγεται το Σάββατο και την Κυριακή στην Ελβετία, όπου και θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συναντήθηκαν ενόψει και της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στις 9-10 Ιουλίου στην Ουάσινγκτον και όπου ενδεχομένως να υπάρξει νέο τετ α τετ Μητσοτάκη- Ερντογάν, αναλόγως φυσικά των προγραμμάτων που θα ακολουθήσουν οι δύο ηγέτες.

Όσον αφορά τα διμερή ζητήματα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, οι κ. Γεραπετρίτης και Φιντάν επικεντρώθηκαν στη συνεργασία των δύο πλευρών στο μεταναστευτικό, αλλά έγινε και μια πρώτη αποτίμηση της πορείας της συμφωνίας των δύο πλευρών για την παροχή τουριστικής βίζας στα 10 ελληνικά νησιά του Αιγαίου, με τα αποτελέσματα να είναι ενθαρρυντικά.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο τελευταίες συναντήσεις των κ. Γεραπετρίτη και Φιντάν πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση, η πρώτη στις Βρυξέλλες και η δεύτερη στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του σκεπτικού να διατηρούνται διαρκώς ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας.

Όσον αφορά τη Σύνοδο Κορυφής για τη Συνεργασία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διαχρονικός στόχος της οποίας είναι η προώθηση της ενσωμάτωσης των Δυτικών Βαλκανίων στους ευρωπαϊκούς και ευρω-ατλαντικούς θεσμούς, ο κ. Γεραπετρίτης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων- ήταν άλλωστε έκτοτε η κατ’ εξοχήν επισπεύδουσα της διαδικασίας- εμμένοντας όμως στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων, ειδικά σε ότι αφορά τα ζητήματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε, άλλωστε, και η τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών στην ολομέλεια της Συνόδου της Κορυφής.

«Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η ευρωπαϊκή πορεία όλων των χωρών της Βαλκανικής, αλλά και της ευρύτερης περιοχής σε μια περίοδο πολύ υψηλών προκλήσεων, με δύο πολέμους στην ευρύτερη γειτονιά μας», δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ ο κ. Γεραπετρίτης, επισημαίνοντας όμως ότι «η πρόοδος θα πρέπει να εξελίσσεται στη βάση συγκεκριμένων προϋποθέσεων που αφορούν το σεβασμό της δημοκρατίας, το σεβασμό του κράτους δικαίου, την πιστή τήρηση όλων των διεθνών συνθηκών και την απαρέγκλιτη συμφωνία με όλα όσα έχουν υπάρξει σε σχέση με την ΕΕ, το Διεθνές Δίκαιο και το σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων».

Ουδείς, φυσικά, μπορεί να αγνοήσει ότι η παρουσία του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών σε με τέτοια Σύνοδο στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας καταγράφηκε σε μια χρονική συγκυρία όπου οι σχέσεις της Αθήνας με τις νεοκλεγμένες αρχές της χώρας είναι τεταμένες εξαιτίας των παλινωδιών από την πλευρά των Σκοπιών όσον αφορά την erga omnes χρήση του συνταγματικού ονόματος της χώρας. Αντιστοίχως, οι ελληνοαλβανικές σχέσεις βρίσκονται εδώ και καιρό σε χαμηλό βαρομετρικό εξαιτίας της υπόθεσης του εκλεγμένου πλέον ευρωβουλευτή Φρέντι Μπελέρη.

Το ταξίδι του κ. Γεραπετρίτη στα Σκόπια προκάλεσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των τοπικών ΜΜΕ, ενώ κατά την άφιξή του στο κτήριο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η Σύνοδος Κορυφής ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών δέχθηκε σωρηδόν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, αποκλειστικά για τη Συμφωνία των Πρεσπών και δη για την ψήφιση των μνημονίων από τη Βουλή των Ελλήνων.

Ο κ. Γεραπετρίτης χαιρέτισε για πρώτη φορά εκ του σύνεγγυς και δια χειραψίας την πρόεδρο της χώρας κ. Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, η οποία επιμένει να χρησιμοποιεί δημοσίως, αναφερόμενη στη χώρα της, τον όρο «Μακεδονία», γεγονός που έχει προκαλέσει επανειλημμένως την αντίδραση της Αθήνας, η οποία τόσο δια στόματος Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του υπουργού Εξωτερικών έχει απαιτήσει την απαρέγκλιτη τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών, συνδέοντας την μάλιστα με την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.

Στα Σκόπια βρίσκεται και η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία συνεχίζει τις επαφές της με κυβερνητικούς αξιωματούχους κρατών των δυτικών Βαλκανίων, μεταξύ των οποίων και ο Μπουγιάρ Οσμάνι, απερχόμενο υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος μόλις πριν από λίγες ώρες κάλεσε τη νέα ηγεσία της χώρας να εφαρμόσει τις προβλέψεις των Πρεσπών.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως παρά δε το γεγονός ότι η Ένωση επιχειρεί να αναθερμάνει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, η διαδικασία φαίνεται ότι τελματώνει εξαιτίας και της αδυναμίας συγκεκριμένων κρατών να προωθήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, αλλά και του εντεινόμενου εθνικισμού που συνεχίζει να προκαλεί επί μέρους διμερείς τριβές.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η ένταση μεταξύ Σερβίας και Κοσσόβου, αλλά και ο προβληματισμός που έχει προκληθεί εξαιτίας της εκλογής του λαϊκιστικού- εθνικιστικού VMRO στην ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας. Στην εξίσωση, φυσικά, πρέπει, να προστεθούν και οι νέες ισορροπίες που διαμορφώθηκαν στα κράτη- μέλη μετά τις ευρωεκλογές της περασμένης Κυριακής, με τον ευρωσκεπτικισμό να αυξάνεται ακόμα και στον πυρήνα της Ένωσης.

