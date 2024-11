Στην τελετή παράδοσης-παραλαβής της εν πλω διοίκησης της επιχείρησης «Ασπίδες» ο Ν. Δένδιας – Επισκέφθηκε τη φρεγάτα «Σπέτσαι» στο Τζιμπουτί

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ παρέστη σήμερα (2/11) στην τελετή παράδοσης – παραλαβής της εν πλω διοίκησης της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες» (EUNAVFOR ASPIDES), από τον Ιταλό υποναύαρχο Massimo Bonu στον Έλληνα αρχιπλοίαρχο Κωνσταντίνο Πιτυκάκη ΠΝ.

‘Οπως ανακοινώθηκε, στην τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε επί του αντιτορπιλικού του Ιταλικού Ναυτικού ITS «ANDREA DORIA», παρευρέθηκε από την κυβέρνηση του Τζιμπουτί ο υπουργός ‘Αμυνας Hassan Omar Mohamed Bourhan.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο διοικητής της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες», υποναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης ΠΝ, ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού του Τζιμπουτί πλοίαρχος Ahmed Daher Djama, ο αρχηγός του Ιταλικού Επιτελείου Άμυνας στρατηγός Luciano Portolano, η πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τζιμπουτί Sylvie Tabesse, ο πρέσβης της Ιταλικής Δημοκρατίας στην Αιθιοπία με παράλληλη διαπίστευση στο Τζιμπουτί Agostino Palese, καθώς και η επίτιμη πρόξενος της Ελλάδος στο Τζιμπουτί Αικατερίνη Στουραΐτη.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συνεχάρη τον νέο Διοικητή και τού ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά του.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «το Τζιμπουτί αποτελεί τον εταίρο-κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το σημείο του κόσμου» ενώ, συνέχισε λέγοντας ότι «η επιχείρηση “Ασπίδες”, είναι μια αμυντική επιχείρηση» αλλά και «η μεγαλύτερης κλίμακας επιχείρηση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Η υλοποίησή της είναι καθόλα συμμορφωμένη με το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας» συμπλήρωσε.

Onboard the Frigate SPETSAI, which participates in the EU Operation ASPIDES @EUNAVFORASPIDES.

Besides the pride I feel in seeing the Greek flag flying on our Frigate’s mast as it sails through the Red Sea, I conveyed to our crew the Greek society’s gratitude for their work and… pic.twitter.com/yrvQeY9vFW