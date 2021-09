Σοκαρισμένοι οι νέοι από τον τραγικό θάνατο του Mad Clip – Πώς τον αποχαιρετούν στο Τwitter

Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα της Πέμπτης 2 Σεπτεμβρίου ο ο 34χρονος Ελληνοαμερικανός τράπερ Mad Clip, κατά κόσμον Πήτερ Αναστασόπουλος, μετά από τροχαίο δυστύχημα με την Πόρσε του στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Ο ιδιαίτερα αγαπητός στους νέους μουσικός, επέστρεφε από γαμήλιο γλέντι συνεργατών και φίλων του, στο Island της παραλιακής. Στη δεξίωση, όπου έμελε χωρίς να το ξέρει να τραγουδήσει για τελευταία φορά, μαζί με την Ελένη Φουρέιρα, παρευρίσκονταν πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η Τάμτα, οι Alcatrash και o Ηλίας Βρεττός.

Νεκρός σε τροχαίο ο γνωστός ράπερ #madclip

Λίγες ώρες πριν, τραγουδούσε σε γάμο φίλων του.

Καταλάβατε ποσό απέχει η ζωή από το θάνατο; pic.twitter.com/OG2mUuiuI4 — Marka2 (@Marka2_) September 2, 2021

Το αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε o ίδιος, ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα και στη συνέχεια «καρφώθηκε» σε δέντρο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.

Mad Clip: «Με τη μουσική γίνεσαι αθάνατος»

Γεννημένος στην Νέα Υόρκη, στις 25 Μαΐου του 1987, μετακόμισε μόνιμα στην Ελλάδα το 2016.

Ο ράπερ Τάκι Τσαν τον βοήθησε να κυκλοφορήσει το πρώτο του σινγκλ Eimai Trelos σε ηλικία 27 ετών. Στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο με την δισκογραφική εταιρεία Capital Music. Το όνομά του προκύπτει από τα αρχικά της φράσης «Money and Drugs Can’t Live in Poverty» (Λεφτά και Ναρκωτικά, Δεν Μπορώ να Ζήσω στη Φτώχεια).

Από τότε που κυκλοφόρησε το Dealer, ακολούθησαν πολλά γνωστά μουσικά κομμάτια του, όπως το ΜΑΜΑ, Κότερα, Συνθήκες, Μεγιστάνας και άλλα, με το κανάλι του στο YouTube να έχει ξεπεράσει συνολικά τις 100 εκατομμύρια προβολές.

«Με τη μουσική γίνεσαι αθάνατος. Ακόμη και καλλιτέχνες που έχουν φύγει από τη ζωή, βάζεις να τους ακούσεις και είναι λες και ζωντανεύουν ξανά. Είπα τότε στον εαυτό μου, πως δεν έχει νόημα απλά να ζω, να πεθάνω και να μη με θυμάται κανένας. Δεν ξεκίνησα τη μουσική για τα λεφτά. Ήθελα να αφήσω ένα legacy, ένα story, ένα αποτύπωμα. Να μπορεί να με ακούσει κάποιος κάποτε και να πει ότι ο Mad Clip ήταν ένα παλικάρι που έκανε κάτι», είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του.

Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση της τραπ μουσικής ως δημοφιλούς είδους μεταξύ των νέων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ενώ ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και εκτός συνόρων.

Κυκλοφόρησε 4 άλμπουμ, το Super trapper, το O Amerikanos LP, το Super Trapper 2 και το Still Active σε συνεργασία με τον Strat.

Τον τελευταίο καιρό είχε ξεκινήσει να συνεργάζεται και με ονόματα εκτός της ραπ μουσικής σκηνής. Το «Μπορεί» που κυκλοφόρησε μαζί με την Ελένη Φουρέιρα, έχει ξεπεράσει τις 18 εκατομμύρια προβολές στο Youtube μέσα σε 3 μήνες.

Ο ίδιος ο Mad Clip είχε ομολογήσει την αδυναμία του στην ταχύτητα και την αγάπη του για τα γρήγορα αυτοκίνητα, την οποία τελικά πλήρωσε ακριβά… Tον περασμένο Φεβρουάριο είχε μάλιστα απασχολήσει τις αρχές, καθώς δεν είχε υπακούσει σε σήμα της αστυνομίας να σταματήσει, ενώ έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα.

Το Twitter αποχαιρετά τον Mad Clip

Σοκαρισμένοι οι χρήστες του twitter από την είδηση του θανάτου του διάσημου τράπερ, έχουν πλημμυρίσει το μέσο κοινωνικής δικτύωσης με αναρτήσεις εκφράζοντας τη θλίψη τους. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκφράζουν όμως και την αγανάκτησή τους για την ταχύτητα με την οποία έτρεχε, και η οποία του στοίχισε τη ζωή.

RIP MADCLIP Tragedy, Greek great rapper is dead pic.twitter.com/rgvtKbzuSn — Efti Heß (@EftiHess) September 2, 2021

mad clip m 🥺 oxi re den boro allo 😩 — . (@sourlovegame) September 2, 2021

meta ton thanato tou mad clip niwthw oti teleiwse h paidikh mou hlikeia — gabri1senpai (@gabri1senpai1) September 2, 2021

Life is so is unfair Rest In Peace to this man, u will be missed #madclip pic.twitter.com/h8rFRs5Hsr — AcE Hama (@HamaAce) September 2, 2021

may he rest in peace my god this is horrific.. don’t drink and drive guys. please. #madclip — giota (@seimeiseb) September 2, 2021

Absolutely tragic news from Greece.. New York born, Greek rap star ‘Madclip’ has died in a car accident in Vouliagmeni. He was 34 years old. Memory Eternal 🕊 pic.twitter.com/rQIgGXsozy — Super Greek 2.0 (@TheSuperGreek2) September 2, 2021

Απλά αδιανόητο… Καλή η ταχύτητα αλλά όχι στο δρόμο. Να προσέχετε! #madclip pic.twitter.com/7WHJtO4FWp — 🤠 (@sw4ggyb1tch) September 2, 2021

Αφήνουν την ίδια μέρα τα εγκόσμια ο #ΜικηςΘεοδωρακης και ο #madclip και η μουσική είναι ταυτόχρονα πιο πλούσια και πιο φτωχή

Ας έρθει τώρα Ο Σρέντινγκερ να μας μιλήσει για την γάτα του — Kourtakos (@KourtakosO) September 2, 2021