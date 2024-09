Race for the Cure 2024: Αγώνας ευαισθητοποίησης και δύναμης – Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Σε εξέλιξη είναι σήμερα, Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2024, στο κέντρο της Αθήνας το 16ο «Greece Race for the Cure», ένας αγώνας δρόμου και περίπατου, αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη της μάχης κατά του καρκίνου του μαστού. Λόγω της διοργάνωσης, έχουν τεθεί σε εφαρμογή σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν το κέντρο της πόλης και αρκετούς από τους κεντρικούς οδικούς άξονες.

Συγκεκριμένα, από τις 06:45 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα. Επίσης, από το Σάββατο το βράδυ στις 22:00 ξεκίνησε σταδιακά η διακοπή των δύο δεξιών λωρίδων της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, στο τμήμα μεταξύ της οδού Σουρή και της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Επιπλέον, η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε διάφορα σημεία, όπως:

Στη Λεωφόρο Συγγρού, από την οδό Αθανασίου Διάκου έως τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ρεύμα προς το Σύνταγμα.

Στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη.

Στην Αθανασίου Διάκου, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Συγγρού.

Από τις 08:30 έως τις 13:00, θα υπάρξουν διακοπές κυκλοφορίας και σε άλλα κεντρικά σημεία της πόλης, όπως:

Στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, μεταξύ της Βασιλίσσης Αμαλίας και της οδού Ζαχάρωφ, και στα δύο ρεύματα.

Στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς.

Στην οδό Ακαδημίας, μεταξύ της Χαριλάου Τρικούπη και της Βασιλίσσης Σοφίας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών και την αποφυγή ατυχημάτων, η Τροχαία απευθύνει έκκληση να τηρούνται οι οδηγίες της και η υπάρχουσα οδική σήμανση. Σε ορισμένα σημεία θα επιτρέπεται η ελεγχόμενη διέλευση των οχημάτων, όπως στους κόμβους της Βασιλίσσης Σοφίας με τη Ρηγίλλης και της Βασιλέως Κωνσταντίνου με τη Βασιλέως Γεωργίου Β’.

Η σημερινή διοργάνωση δεν είναι μόνο μια αθλητική εκδήλωση αλλά και μια πράξη υποστήριξης και αλληλεγγύης προς τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού, στέλνοντας το μήνυμα της ελπίδας και της ενότητας σε όλη την κοινωνία.

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί το συχνότερο κακοήθες νεόπλασμα των γυναικών στον δυτικό πολιτισμό και τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο, μετά τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη 2η αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως.

Το 69,3% όλων των γυναικείων καρκίνων παγκοσμίως αφορούν καρκίνο του μαστού.

Επίσης, υπολογίζεται πως 1 στις 11 Ευρωπαίες θα νοσήσει με καρκίνο μαστού σε κάποια φάση της ζωής της.

Στην Ελλάδα, η συχνότητα του καρκίνου του μαστού υπολογίζεται σε περισσότερες από 7.700 νέες περιπτώσεις ετησίως.

Το Greece Race for the Cure®, ο αγώνας-θεσμός ενάντια στον καρκίνο του μαστού, επιστρέφει για 16η χρονιά την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2024. Με αφετηρία το Ζάππειο, δύο νέες διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας και με δυνατότητα απομακρυσμένης συμμετοχής όπου κι αν βρισκόμαστε, θα είμαστε για ακόμα μια χρονιά «Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού».

Το Greece Race for the Cure® πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe® και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® παγκοσμίως, ευαισθητοποιώντας χιλιάδες κόσμου για τον καρκίνο του μαστού κάθε χρόνο.



Στόχος της διοργάνωσης είναι η προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της ασθένειας και η ενδυνάμωση των ασθενών, ενώ μέσα από αυτή υλοποιούνται προγράμματα του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» ολόκληρη τη χρονιά.

