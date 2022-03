Τηλεφωνική επικοινωνία Κυρ. Mητσοτάκη με Β. Ζελένσκι – Τον προσκάλεσε να μιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων

Με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε το πρωί της Παρασκευής 25 Μαρτίου, τηλεφωνική επικοινωνία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Ζελένσκι συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, ενώ ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σύνδεση της Οδησσού με την ιστορία του Ελληνισμού και την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Ζελένσκι να μιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων. Η ημερομηνία της ομιλίας του κ. Ζελένσκι θα οριστεί το αμέσως επόμενο διάστημα δια της διπλωματικής οδού.

Talked to the Prime Minister of Greece @kmitsotakis. Told about the humanitarian situation in the blocked cities and thanked for the help provided by his country. The defense cooperation of 🇬🇷 and 🇺🇦 was discussed.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 25, 2022