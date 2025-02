Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Μερτς: «Σημαντική νίκη για το ΕΛΚ και την Ευρώπη»

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρχηγό του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος της Γερμανίας (CDU), Φρίντριχ Μερτς.

O Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον κ. Merz για την εκλογική του νίκη, η οποία, όπως τόνισε, είναι σημαντική για την πολιτική οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για τη Γερμανία, αλλά και για την Ευρώπη.

«Μια αποφασιστική νίκη για την πολιτική μας οικογένεια, για τη Γερμανία και για την Ευρώπη. Συγχαρητήρια Φρίντριχ Μερτς! Ενα πράγμα είναι σαφές: θα είστε ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Χ το απόγευμα της Κυριακής.

A decisive victory for our political family, for Germany, and for Europe. Congratulations @_FriedrichMerz! One thing is clear: you will be Germany’s next chancellor.