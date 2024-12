Συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη: «Ελκυστικός επενδυτικός προορισμός η Ελλάδα» – Σταϊκούρας και Τσάκος χτύπησαν το καμπανάκι του κλεισίματος της Wall Street

Στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η Ελλάδα στο Capital Link της Νέας Υόρκης. Ισχυροί οικονομικοί παράγοντες, επενδυτές, επιχειρηματίες και τραπεζίτες συμφώνησαν ότι η παρούσα συγκυρία είναι εξαιρετικά ευνοϊκή για τη χώρα μας. Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί πολύ θετικές και οι προοπτικές ακόμη σημαντικότερες.

Για 20η συνεχή χρονιά, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο “GREEK AMERICAN ISSUER DAY” στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, τιμώντας την Ελλάδα και τους ισχυρούς επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ της Αμερικής, της Ελλάδος και της Ελληνο-αμρικανικής κοινότητας.

«Παραδώσαμε και το μετρό στη Θεσσαλονίκη, το πιο εμβληματικό έργο στην πρωτεύουσα και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά και μεθοδικότητα, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ακόμα πιο ανθεκτικές υποδομές και βιώσιμες μεταφορές σε όλη την ελληνική επικράτεια», ανέφερε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Από την πλευρά της η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως τόνισε πως, «το υπουργείο Εργασίας αναπτύσσει μια πρωτοβουλία προκειμένου να φέρει κοντά Έλληνες που ζουν και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι σε αναζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού».

Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι η χώρα μας μέσα από ένα σχέδιο οικονομικών μεταρρυθμίσεων και στρατηγικών επενδυτικών επιλογών, έχει επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της διεθνώς και έχει μετατραπεί σε έναν ελκυστικό προορισμό επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

«Η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, δημιουργεί ελκυστικότητα ως προς τις επενδύσεις και αυτό το οποίο είδαμε εδώ στη Νέα Υόρκη είναι το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτικών οίκων και των επενδυτών», είπε ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης μετέφεραν τη σταθερή βούληση για περαιτέρω βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα, παρά τις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που ο κόσμος όλος αντιμετωπίζει, έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να παραμείνει προσηλωμένη στο στόχο να πετύχει την κλιματική ουδετερότητα στη χώρα», εξήγησε η Άννα Σδούκου, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του επεσήμανε τις επιτυχίες της κυβέρνησης τα τελευταία έξι χρόνια, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι σήμερα μία από τις κορυφαίες οικονομίες της Ευρωζώνης.

Στο τέλος της εκδήλωσης, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νεας Υορκης Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες, καθως και εκπρόσωποι της Ελληνικής Κυβέρνησης που συμμετείχαν στο 26th Annual Capital Link Invest in Greece Forum επενδυτικο συνεδριο, χτύπησαν το “Closing Bell” – «καμπανάκι του κλεισίματος των εργασιών» της Τρίτης, 10 Δεκεμβρίου 2024, του NYSE-New York Stock Exchange.

Η «Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής»

Πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, στo πλαίσιο του 26th Annual Capital Link Invest in Greece Forum Series titled Greece – Speeding Ahead Post Investment Upgrade το οποίο είχε ολοκληρώσει τις εργασίες του την προηγούμενη μέρα με μεγάλη επιτυχία και εξαιρετική συμμετοχή. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το «New York Stock Exchange», το «Athens Exchange Group (ATHEX Group)» και μεγάλες διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμούς.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street, μια στιγμή ιδιαίτερης περηφάνειας και συγκίνησης για την Ελληνική Κυβερνητική αποστολή, τα στελέχη ναυτιλιακών και άλλων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και τους εκπροσώπους των εταιριών που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, «η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο, συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου της Νεας Υορκης στην Ελλάδα, τις Ελληνικές επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια. Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε αυτό».

Η κυρία Tara Dziedzic, Head of US Listings, NYSE καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες στο NYSE εταιρείες και αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας της Ελλάδος και τόνισε ότι η δέσμευση του NYSE με την Ελληνοαμερικανική διασπορά, τη ναυτιλιακή και επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδας και στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.

Μετά από την υποδοχή της κυρίας Tara Dziedzic ακολούθησαν σύντομες ομιλίες του και του κ. Χρήστου Σταϊκούρα, Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder, President & CEO, TEN Ltd. Αναφερθηκαν στην σημαντικη πρόοδο που εχει επιτελεσει η Ελληνικη οικονομία, στην ελκυστικότητα της Ελλάδος σαν επιχειρηματικό και επενδυτικό προορισμό, στην διεθνοποίηση του Ελληνικού επιχειρείν και στην πατροπαράδοτη στενή συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής.

Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε χαρακτηριστικά οτι το 2019, την πρώτη φορά που συμμετείχε στην εκδήλωση χτυπώντας το Closing Bell, ειχε εκφράσει την δέσμευση της κυβερνησεως οτι “Greece is on the way back” και σήμερα το 2024 μπορεί να πεί οτι “Greece is back”. Επανέλαβε το μήνυμα του Πρωθουπουγού στο Συνέδριο της Capital Link την προηγούμενη μέρα: “the best is still to come”.

O Δρ. Τσάκος, αναφέρθηκε στην – πάνω από 22 έτη – πορεία της ΤΕΝ στο χρηματιστήριο της Νεα Υόρκης, και στον κομβικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο εμπόριο και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα, και οι δυο ευχαρίστησαν το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για τη σημαντική εκδήλωση. Ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων μεταξύ του Χρηματιστηρίου NYSE, κυρίας Tara Dziedzic, του Υπουργού κ. Χρήστου Σταϊκούρα, και του Δρ. Νίκου Τσάκου, Founder, President & CEO, TEN Ltd.

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών έχοντας εγκαινιάσει πρόσφατα το Μετρό της Θεσσαλονίκης με τον Πρωθυπουργό, χάρισε μία αναμνηστική πλακέτα με το λογότυπο του Μετρό της Θεσσαλονίκης στην κυρία Tara Dziedzic, Head of US Listings NYSE.

Απονομή τιμητικής πλακέτας

Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link απένειμε στην κυρία Tara Dziedzic, Head of US Listings, NYSE, ειδική αναμνησιτκή πλακέτα, αναγνωρίζοντας και ευχαριστώντας το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για την μακροχρόνια υποστήριξη και συνεισφορά του για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Το γεγονός ότι επί 20 συναπτά έτη το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διοργανώνει την “Greek American Issuer Day” που περιλαμβανει και το Closing Bell, εχει μια μοναδικοτητα και αποδεικνυει την στενη σχεση με την Ελλάδα, τους Έλληνες Επιχειρηματίες, την Ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα και την Ομογένεια.

Closing Bell

Αυτή τη φορά, το καμπανάκι κλεισίματος χτύπησαν ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO της TEN Ltd. και ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, πλαισιωμένοι από την κα Tara Dziedzic, Head of US Listings – NYSE, τον κ. Παναγιώτη Τσάκο -Tsakos Energy Navigation, τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης, κα Αικατερίνη Νασίκα – Πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, κα Αλεξάνδρα Σδούκου, υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και εκπροσώπους των ακόλουθων εισηγμένων στο NYSE εταιρειών: κ. Panayiotis Peter Contis, Vice President Ameresco Inc., κα. Anamaria Xenohristos, Founder of CAVA Group, Inc., κ. Ted Xenohristos, Co- Founder & Chief Concept Officer of CAVA Group, Inc., κ. Peter Hadjipateras, Chief Information, Security And Sustainability Officer- Dorian LPG, κ. Ted Petrone, Vice Chairman of NAVIOS MARITIME PARTNERS L.P. ), καθώς επίσης, την Olga Bornozi, Managing Director – Capital Link, και τον κ. Νίκο Μπορνόζη, President – Capital Link.

Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατομμύρια τηλεθεατές.

