Συνάντηση του Β. Κικίλια με τον Βρετανό υφυπουργό Εξωτερικών

Με τον Βρετανό υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα Ευρώπης, Στίβεν Ντόιτι συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας. Στο επίκεντρο της συνάντησής τους βρέθηκε η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε θέματα πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης της παγκόσμιας πρόκλησης της κλιματικής κρίσης.

«Σήμερα κατά τη διάρκεια μιας εγκάρδιας, στοχευμένης και εποικοδομητικής συνάντησης μου με τον Βρετανό υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα Ευρώπης, Στίβεν Ντόιτι, συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε έτι περαιτέρω και να εντείνουμε τη διμερή συνεργασία μας σε θέματα πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης της παγκόσμιας πρόκλησης της κλιματικής κρίσης. Ο κ. Στίβεν Ντόιτι με ευχαρίστησε θερμά για τον υποδειγματικό τρόπο, με τον οποίο ενήργησε το Πυροσβεστικό Σώμα πέρυσι στη Ρόδο και φέτος στη Κω, με αποτέλεσμα την περιφρούρηση της ζωής χιλιάδων συμπατριωτών του, που επισκέπτονταν τα δύο νησιά μας ως τουρίστες», τονίζει σε ανάρτησή του στο “Χ” ο κ. Κικίλιας.

Από την πλευρά του ο κ. Ντόιτι ευχαρίστησε τον κ. Κικίλια για την όπως είπε, «χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων, για την κρίσιμη συνεργασία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας» καθώς «και για το έργο των ομάδων σας να κρατήσετε τους πολίτες μας ασφαλείς».

«Ήταν επίσης υπέροχο να συζητήσουμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και των επιπτώσεών της», σημείωσε ο κ. Ντόιτι, σε ανάρτησή του στο “X”.

Thank you @Vkikilias for such a useful exchange, for the crucial cooperation between #UK 🇬🇧 and #Greece 🇬🇷 🇪🇺, and the work of your teams to keep our citizens safe.



It was also great to discuss how we can continue to work together to tackle the climate crisis and its impacts. https://t.co/vjkME7zSTk