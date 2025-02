Συνάντηση Γεραπετρίτη με Φιντάν στη Ντόχα – Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και Κυπριακό στη συζήτηση των δυο ΥΠΕΞ

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος επισκέπτεται το Κατάρ συναντήθηκε στη Ντόχα με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Κατά τη συνάντησή τους στην Ντόχα, οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις, περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, συζήτησαν για το επικείμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, το προσεχές διάστημα.

Συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού, ώστε να διατηρηθεί το εποικοδομητικό κλίμα, μέσω του δομημένου διαλόγου, δηλαδή του Πολιτικού Διαλόγου, της Θετικής Ατζέντας, των ΜΟΕ.

Επίσης, συζήτησαν για το Κυπριακό εν όψει συνάντησης σε διευρυμένη σύνθεση.

