Συγχαρητήρια του Κυρ. Μητσοτάκη στο νέο πρωθυπουργό της Ολλανδία Ντικ Σχοφ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Ντικ Σχοφ, που ορίστηκε νέος πρωθυπουργός της Ολλανδίας, στη θέση του Μαρκ Ρούτε, ο οποίος εξελέγη ΓΓ του ΝΑΤΟ, και τόνισε ότι προσβλέπει στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Σε ανάρτηση του στο Χ (πρώην Twitter) ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε:

“Συγχαρητήρια @MinPres Dick Schoof για τον διορισμό σας ως πρωθυπουργού των Κάτω Χωρών. Προσβλέπουμε στην ενίσχυση των διμερών μας δεσμών. Τις καλύτερες ευχές για επιτυχία στο νέο σας ρόλο!”.

Η ανάρτηση του κ.Μητσοτάκη στα αγγλικά είναι η εξής:

“Congratulations @MinPres Dick Schoof on your appointment as Prime Minister of the Netherlands. Looking forward to enhancing our bilateral ties. Best wishes for success in your new role!”.

Congratulations @MinPres Dick Schoof on your appointment as Prime Minister of the Netherlands. Looking forward to enhancing our bilateral ties. Best wishes for success in your new role! — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 2, 2024

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος