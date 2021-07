Στα κατεχόμενα ο Τούρκος πρόεδρος τη Δευτέρα – «Δεν είναι η πατρίδα σου Ερντογάν»: Το βίντεο της Κύπρου για την Αμμόχωστο

Λίγες ώρες απέμειναν για τη νέα προκλητική «φιέστα» του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα Βαρώσια. Το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι η Άγκυρα διαστρεβλώνει προκλητικά την πραγματικότητα. Αφορμή, η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ, με την οποία ζητά την αποστρατικοποίηση των νησιών. Την παραμονή της σχεδιαζόμενης «φιέστας» Ερντογάν στα κατεχόμενα για την επέτειο της τουρκικής εισβολής, ο Νίκος Δένδιας έστειλε το μήνυμα πως η μόνη λύση στο Κυπριακό, είναι η ενοποίηση του νησιού.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέβασε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την σημείωση: «Δεν είναι η πατρίδα σου Ερντογάν».

Στο βίντεο παρουσιάζει πώς τα Βαρώσια από κοσμοπολίτικο θέρετρο μετατράπηκε σε πόλη φάντασμα και παραμένει κλειστή για τους νόμιμους κατοίκους του.

«Η Αμμόχωστος ήταν μια ζωηρή και κοσμοπολίτικη πόλη γεμάτη ιστορία και πολιτισμό. Το καλοκαίρι του 1974 ο τουρκικός στρατός εισέβαλε παράνομα στην Κύπρο αναγκάζοντας τον πληθυσμό να εγκαταλείψει τα σπίτια των προγόνων του, μετατρέποντας τα Βαρώσια σε πόλη φάντασμα» αναφέρεται στο βίντεο.

The international community’s message to #Turkey Pres. #Erdogan ahead of his illegal visit to the occupied part of #Cyprus is clear:

➡️ Respect #UNSC resol’s on #Varosha

➡️ Engage with good will in @UN-led efforts to resolve #Cyprob#Famagusta#ThisIsNotYourHomeland @RTErdogan pic.twitter.com/oaLL04gy5m

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) July 17, 2021