Ο Κυρ. Μητσοτάκης ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Ερντογάν και τη σύζυγό του

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη σύζυγό του, Εμινέ, οι οποίοι διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

«Εύχομαι στον πρόεδρο Ερντογάν και τη σύζυγό του ταχεία ανάρρωση από την COVID-19» έγραψε στο Twitter o κ. Μητσοτάκης.

Ι wish President @RTErdogan and his wife a swift recovery from COVID-19.

