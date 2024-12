Κ. Μητσοτάκης για Μαγδεμβούργο: Συγκλονισμένος από την τραγική επίθεση, η βία δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας

Συγκλονισμένος δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από τη φρικτή επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας που στοίχησε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο άτομα και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες.

Ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Χ σημειώνει ότι οι «σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειες τους, αλλά και όλους όσους επλήγησαν» και υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στον γερμανικό λαό.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι η βία δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας,

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από την τραγική επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσους επλήγησαν. Η Ελλάδα στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη στον γερμανικό λαό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η βία δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας».

Deeply shocked by the tragic attack at the Christmas market in Magdeburg. Our thoughts are with the victims, their families, and all those affected. Greece stands in full solidarity with the German people during this difficult time. Violence has no place in our societies.