Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο συνέδριο «The State of the Union 2024» στην Φλωρεντία

Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα αναχωρήσει σήμερα για την Φλωρεντία, όπου θα συμμετάσχει στο συνέδριο «The State of the Union 2024», του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας.

Χθες, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρέστη στην τελετή εγκαινίων του γραφείου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου “Eplo”, στην Ιταλία, ενώ το βράδυ παρακάθησε σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν της, προς τιμήν του προέδρου της δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ και του προέδρου της Πορτογαλίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα, στο μέγαρο Κυρινάλιο.

