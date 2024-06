Φεστιβάλ Διαφήμισης των Καννών: Διάκριση με «Χάλκινο Λιοντάρι» για τη μικρού μήκους ταινία “Stop Bullying” του υπουργείου Παιδείας

Με Bronze Lion βραβεύτηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Δημιουργικότητας των Καννών, η μικρού μήκους ταινία “Stop Bullying” που δημιούργησε η Ogilvy Greece με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού.

Η ταινία βραβεύτηκε στην ενότητα Health & Wellness Lions και συγκεκριμένα, στην κατηγορία Health Awareness & Advocacy για εκστρατείες που αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου πάνω σε θέματα Υγείας και Ευεξίας.

Στην ανάρτηση αναφέρεται:

“Stop Bullying”, the short film we created for the Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού won a Bronze Lion at the Cannes Lions International Festival of Creativity, in the Health & Wellness Lions section. Congratulations to the teams at #OgilvyGreece, Foss Productions, the Onassis Foundation and thank you to the Minister of Education, Kyriakos Pierrakakis, the Minister of State, Akis Skertsos, and the Minister of Social Cohesion and Family, Sofia Zacharaki, for their efforts in this important issue for our society. #CannesLions2024

Το Φεστιβάλ

Τα Cannes Lions είναι το μεγαλύτερο και σημαντικότερο Φεστιβάλ Διαφήμισης στον κόσμο, όπου κάθε χρόνο βραβεύονται οι καλύτερες διαφημιστικές ενέργειες διεθνώς, όπως τις επιλέγουν επιτροπές κριτών από βραβευμένα στελέχη των μεγαλύτερων εταιριών επικοινωνίας και marketing.

Η ταινία “Stop Bullying” που παρουσιάστηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, τον περασμένο Απρίλιο, έγινε πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία ειδήσεων, συζητήθηκε για μέρες στον Τύπο, ενώ στα Social Media έγινε από την πρώτη στιγμή viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 5 εκατομμύρια οργανικά views στο Instagram, στις δύο πρώτες μέρες προβολής της. Ακόμα πιο σημαντικό, μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες, συγκεντρώθηκαν πάνω από 140 καταγγελίες στο site stop-bullying.gov.gr.

Ο Πάνος Σαμπράκος, Chief Creative Officer στην Ogilvy Greece, δήλωσε: “Είμαστε υπερήφανοι που μία δουλειά που κάναμε με αγάπη, για τα δικά μας παιδιά, κατάφερε, πέραν από το ελληνικό κοινό, να συγκινήσει και τη διεθνή επιτροπή του Φεστιβάλ και να μας χαρίσει ακόμα ένα λιοντάρι, το 9ο στην ιστορία μας. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας, στους συνεργάτες μας, στη Foss Productions, στον σκηνοθέτη μας Αργύρη Παπαδημητρόπουλο και σε όλους τους συντελεστές, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ίδρυμα Ωνάση για την υποστήριξή του, και φυσικά στον Υπουργό Παιδείας κ. Κυριάκο Πιερακκάκη, τον Υπουργό Επικρατείας κ. Άκη Σκέρτσο, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Σοφία Ζαχαράκη, και όλα τα στελέχη της κυβέρνησης, για τη συνεργασία που έφερε τέτοια αποτελέσματα.”

