Επικοινωνία Μπλίνκεν με Δένδια: «Ζωτικός σύμμαχος η Ελλάδα»

Την προμελετημένη, απρόκλητη και αδικαιολόγητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία καταδίκασαν ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και ο Έλληνας ομόλογός του, Νίκος Δένδιας, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Κυριακή, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Άντονι Μπλίνκεν «ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη σταθερή υποστήριξή της στην Ουκρανία και στις προσπάθειες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ να λογοδοτήσει η Ρωσία για τις ενέργειές της». Οι δύο υπουργοί «καταδίκασαν επίσης τις επιθέσεις της Ρωσίας σε πολιτικούς στόχους». Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε «τα συλλυπητήριά του για τους Έλληνες που σκοτώθηκαν στη βάναυση επίθεση της Ρωσίας στη Μαριούπολη».

«Η Ελλάδα παραμένει ζωτικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ και υποστηρικτής της ουκρανικής κυριαρχίας» ανέφερε, σε ανάρτησή του στο Twitter, o Άντονι Μπλίνκεν.

I spoke today with Greek Foreign Minister @NikosDendias about our efforts to support Ukraine in resisting Russia’s unbridled aggression. Greece remains a vital @NATO Ally and supporter of Ukrainian sovereignty.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 27, 2022