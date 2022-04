Ενοχλημένη η Άγκυρα για τις δηλώσεις του Αμερικανού πρεσβευτή

Την ανησυχία που του προκάλεσαν το Καλοκαίρι του 2020 οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας εξομολογήθηκε στην συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα, προκαλώντας την οργή της Άγκυρας. Η υπονομευτική, για την ειρήνη στην ανατολική Μεσόγειο, στάση της Τουρκίας είναι ένα από τα θέματα που θα θέσει ο πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν, στον Λευκό Οίκο.

Για δεύτερη φορά στη διάρκεια τριών χρόνων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου. Η συνάντηση με τον Πρόεδρο Μπάιντεν, ιδιαίτερα σημαντική στην παρούσα συγκυρία, σηματοδοτεί τις άριστες σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ που συνεχώς αναπτύσσονται.

Δευτέρα 16 Μαΐου ο Πρωθυπουργός θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο. Τρίτη 17 Μαΐου θα απευθύνει ομιλία στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που θα απευθύνει ομιλία στην κοινή συνεδρίαση των νομοθετικών σωμάτων των ΗΠΑ.

Στην συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ και τον Φάνη Παπαθανασίου με την ευκαιρία ολοκλήρωσης της θητείας του στην Ελλάδα, ο Αμερικανός πρέσβης Τζ. Πάιατ αναφέρθηκε στην ένταση που προκαλεί συνεχώς η Τουρκία στο Αιγαίο.

Η σαφής τοποθέτηση του Αμερικανού διπλωμάτη προκάλεσε την θρασεία αντίδραση της Τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα. Σε ανάρτησή της στο Twitter, χωρίς να τον κατονομάζει, αφήνει αιχμές διπλωματικής δεοντολογίας.

One of the unfortunate sins in the practice of diplomacy is called "going native". It happens when you forget your own country's positions and assume those of your hosts.

