Αφετηρία για πρόοδο στα ελληνοτουρκικά η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν – Τα επόμενα κρίσιμα βήματα

Θετικά αποτιμά η Αθήνα τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία συμφωνήθηκε να συνεχιστεί το θετικό κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών, και κυρίως η Τουρκία να διατηρήσει την ηρεμία που υπάρχει τώρα στο πεδίο και να αφήσει πίσω την ακραία ρητορική της

Το παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη ανέλυσε στην εκπομπή «Συνδέσεις» ο απεσταλμένος της ΕΡΤ στην αμερικανική μεγαλούπολη, Νίκος Μελετης σχολιάζοντας τον οδικό χάρτη των επαφών, με ορόσημο τη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στις 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Όπως είπε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της συνάντησης «ήταν μια παραγωγική συζήτηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν» Πρόεδρο Ερντογάν ενώ συμφωνήθηκε να εμβαθύνουν το θετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το οποίο έχει εγκαθιδρυθεί τους τελευταίους μήνες.



«Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού καθώς και το αρχικό πρόγραμμα προβλεπόταν να ξεκινήσει δύο μέρες νωρίτερα λόγω της κατάστασης στη Θεσσαλία καθυστέρησε και έχει συμπυκνωθεί σε λιγότερες μέρες» σχολίασε ο Νίκος Μελέτης μιλώντας για το φορτωμένο πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού την Tετάρτη αλλά και την Πέμπτη.

Μιλώντας για το κρίσιμο τετ α τετ που διήρκησε μια ώρα εξήγησε ότι διαμορφώθηκε ένας συγκεκριμένος οδικός χάρτης, βήματα και διαδικασίες που θα αξιολογούνται

«Θα έχουμε τον Οκτώβριο τη συνάντηση για τον πολιτικό διάλογο, τον Νοέμβρη, τη συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Παράλληλα, “τρέχει” την έχει θετική ατζέντα και στις 7 Δεκεμβρίου θα είναι η μεγάλη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, όπου προβλέπεται να συγκληθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, όπου θα υπογραφούν και συμφωνίες για επιμέρους ζητήματα που είναι ήδη ετοιμάζονται στο διπλωματικό επίπεδο», σημείωσε.

Σε συνέχεια της συνάντησης στο Βίλνιους και το θετικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί, οι νέες συνομιλίες μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν δημιουργούν προσδοκίες για ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στις διμερείς σχέσεις.

«Αυτό που εκτιμά η ελληνική πλευρά, και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο, είναι ότι αυτό το θετικό κλίμα δείχνει την ειλικρινή διάθεση και των δύο πλευρών να διατηρηθεί αυτή η αποκλιμάκωση στο πεδίο, αλλά και αποφυγή ρητορικών εξάρσεων, που είναι προϋπόθεση βεβαίως για να γίνουν τα επόμενα βήματα» τόνισε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ.

Αναφορικά με τα μεγάλα ζητήματα ανάμεσα σε Ελλάδα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές «δεν πρόκειται να λυθούν από τη μια μέρα στην άλλη, γιατί η Χάγη παραμένει μακρινή προοπτική»,.

Όσον αφορά το μεταναστευτικό η ελληνική αντιπροσωπεία εξέφρασε την άποψη ότι η Τουρκία έχει σημαντικό ρόλο να παίξει και θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο να μην μπαίνουν οι βάρκες στη θάλασσα.

Στο κρίσιμο θέμα του Κυπριακού και της τοποθέτησης του Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ επισημάνθηκε ότι η Ελλάδα δεν συζητά λύση η οποία βρίσκεται εκτός πλαισίου του ΟΗΕ. «Ανώτατη πηγή εκτιμούσε ότι είναι εντελώς αντιπαραγωγική η προσπάθεια της Τουρκίας να αναζητήσει λύσεις σε άλλα επίπεδα», είπε σχετικά.

Σε καλό κλίμα η συνάντηση



Το γεγονός ότι οι τόνοι στην ρητορική των Τούρκων έχουν πέσει το τελευταίο διάστημακαι δεν έχουμε εντάσεις στο Αιγαίο συνετέλεσαν στο να βελτιωθεί το κλίμα μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών.

«Είμαστε σε ένα καλό σημείο και το εκτιμά αυτό και η ελληνική κυβέρνηση, ώστε να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια να φτιαχτεί ένα σταθερό υπόβαθρο με τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία, τουρισμό, την οικονομία», προσέθεσε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπε, θα έχει η ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού την Παρασκευή στη Γενική Συνέλευση που θα αναφερθεί στα ελληνοτουρκικά, αλλά υπό το νέο πρίσμα που ζούμε αυτό τους τελευταίους μήνες.

Το πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένο χθες καθώς ο κ. Μητσοτάκης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκε εκτός του κ. Ερντογάν και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg συζητώντας διεθνή και περιφερειακά ζητήματα.

Στην ατζέντα των δύο ανδρών βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και η συνεχιζόμενη στήριξη της Συμμαχίας, όπως αυτή αποτυπώθηκε πιο πρόσφατα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη στήριξη που παρείχε η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή στην Ουκρανία.

Good meeting with Prime Minister Mitsotakis @PrimeministerGR of our valued Ally #Greece. We discussed the importance of continued support to Ukraine, and #NATO’s increased focus on addressing the security impact of climate change. #UNGA pic.twitter.com/B712VvdF4r