Παναθηναϊκός: Sold out για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» – Πανευρωπαϊκό ρεκόρ σε επαγγελματικό αγώνα μπάσκετ

Το… αναμενόμενο sold out για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», που θα διεξαχθεί σε ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και μέρος της αθλητικής και Ολυμπιακής ιστορίας της Ελλάδας, το Παναθηναϊκό Στάδιο, είναι πραγματικότητα.

Όπως ενημέρωσε ο Παναθηναϊκός, τα 35.000 εισιτήρια έκαναν… φτερά σε 35 ώρες και το διήμερο 20-21 Σεπτεμβρίου, όταν οι «πράσινοι» υποδεχθούν τις Παρτιζάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Αναντολού Εφές στο τουρνουά που γίνεται στη μνήμη του εμβληματικού παράγοντα του συλλόγου, θα επικρατήσει το αδιαχώρητο στο Καλλιμάρμαρο, με τον αριθμό των θεατών που θα βρεθούν στον ιστορικό χώρο να αποτελεί πανευρωπαϊκό ρεκόρ σε επαγγελματικό αγώνα μπάσκετ!

𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓 👏🏻



35.000 tickets in 35 hours!



All the available tickets for our historic event on September 21 have been sold out in a record time ☘️



The 35.000 fans in Panathenaic Stadium will be noted as the European Attendance record at a professional basketball game 👏… pic.twitter.com/xoBWIRrxpW