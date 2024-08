Μήνυμα 112 για απομάκρυνση από Κρασά ‘Ανω Βριλησσίων προς κεντρικά ή Χαλάνδρι

Στο νέο μήνυμα 112 οι κάτοικοι της περιοχής Κρασά στα Άνω Βριλήσια καλούνται να απομακρυνθούν προς κεντρικά Βριλήσια ή προς Χαλάνδρι.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number



🔥 Wildfire in the area of #Krasa Ano #Vrilissia



🆘 If you are in the area, evacuate towards Central #Vrilissia and #Chalandri.



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/X5y125BPK0