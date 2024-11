Ξεκινούν εργαστήρια ευαισθητοποίησης φοιτητών και φοιτητριών για την έμφυλη ισότητα στην εργασία

Ξεκινάει το πρόγραμμα «We are with U: Ευαισθητοποίηση Φοιτητ(ρι)ών για Έμφυλη Ισότητα στην Εργασία» που υλοποιείται από το Women On Top, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.) και με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιδρύματος Μποδοσάκη, με σκοπό να συμβάλει στην προώθηση μιας πιο ισότιμης και συμπεριληπτικής ως προς το φύλο κουλτούρας στον χώρο εργασίας, αλλά και πέρα από αυτόν, μέσα από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τελειόφοιτων και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών σε Σχολές Δημοσίων Ελληνικών ΑΕΙ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν βασίζονται στον οδηγό που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτόν τον σκοπό από το WoT με την επιστημονική επιμέλεια της EΛΕΓΥΠ. Το υλικό που περιλαμβάνεται στον οδηγό διαμορφώθηκε μέσα από συζητήσεις σε ομάδες εστίασης, που βοήθησαν στη συλλογή βέλτιστων πρακτικών από εμπειρογνώμονες του χώρου των ΟΚοιΠ, επιχειρήσεων, Δικτύων Επιτροπών Ισότητας Ελληνικών ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων.

Οι ημερομηνίες, ώρες και οι σχολές διεξαγωγής των εργαστηρίων διαμορφώνονται ως εξής:

• 11/11 | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 12:00 και 14:30

• 22/11 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ιατρική Σχολή | 13:00

• 22/11 | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολές Ηλεκτρολόγων και Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών | 12:00

• 2/12 | Πάντειο Πανεπιστήμιο | 12:00

• 4/12 | Πανεπιστήμιο Κρήτης – Σχολή Επιστήμης υλικών και Πληροφορικής | 13:00

• 13/12 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Σχολή Θετικών Επιστημών | 10:00

• 13/12 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος | 12:30

• 13/12 | Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

«Για την προώθηση της έμφυλης ισότητας στη δημόσια ζωή δεν αρκεί μόνο η ενημέρωση των γυναικών γύρω από τα δικαιώματά τους, αλλά είναι αναγκαία η ουσιαστική συνεργασία ατόμων κάθε φύλου, με σκοπό την αμφισβήτηση βαθιά ριζωμένων πρακτικών και προκαταλήψεων, την αμοιβαία κατανόηση των προκλήσεων και των αναγκών και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας ασφάλειας, σεβασμού και δικαιοσύνης, σε κάθε πτυχή της εργασιακής και κοινωνικής δραστηριότητας» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

