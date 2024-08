Κορωπί: Φωτιά στην Αγία Μαρίνα κοντά σε κατοικημένη περιοχή – Μηνύματα από το 112, δείτε βίντεο

Πυρκαγιά ξέσπασε στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί, σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε σπίτια.

Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος και 30 οχήματα, κινητοποιήθηκαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ ενώ στην μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχτεί 6 εναέρια (2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα).

Κάτοικοι της περιοχής ανήρτησαν στο Facebook βίντεο από τη φωτιά που δείχνουν πόσο κοντά είναι στην κατοικημένη περιοχή

Πηγή Ellinas Yeorgiou

Μάλιστα ήχησαν δύο 112 με το δεύτερο να ειδοποιεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν από το Μετόχι προς τη Λεωφόρο Κορωπίου-Αγίας Μαρίνας.

⚠️ Activation 112 – Emergency Number



🆘 Wildfire 🔥 in the area of #Agia_Marina #Koropi



❗ Stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/hinQVqy6Z5