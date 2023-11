Study in Greece: Ημερίδα για την διεθνοποίηση των ελληνικών σπουδών και την εισροή φοιτητών στην Ελλάδα

Μία σημαντική ημερίδα για τα τρία χρόνια της διεθνοποίησης των σπουδών στην Ελλάδα, τον αναστοχασμό για το παρελθόν, αλλά και τις προοπτικές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οργανώνει σήμερα o εθνικός φορέας της Ελλάδας για την διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης Study in Greece (SiG), με στόχο την προβολή των ελληνικών πανεπιστημίων και την παροχή υπηρεσιών για διεθνείς φοιτητές.

Ειδικότερα, η ημερίδα με τίτλο «Study in Greece: 3 Years of Internationalization – Reflecting on the Past; Gazing into the Future of Higher Education», που τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 14:00, στην αίθουσα «Ζακλίν ντε Ρομιγί» του υπουργείου Παιδείας.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει ο δημοσιογράφος Νίκος Μεγγρέλης.

Η Study in Greece λειτουργεί υπό την αιγίδα τεσσάρων ελληνικών υπουργείων, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Πολιτισμού, Εξωτερικών και Τουρισμού.

Σκοπός – συμμετοχές

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για το σύνολο των δράσεων της SiG και τα αποτελέσματά τους, κατά τα τρία τελευταία έτη και η παρουσίαση των μελλοντικών σχεδίων του οργανισμού, με αναφορές στα θετικά αποτελέσματα που αναμένεται να προσφέρουν στην εκπαίδευση, την κοινωνία και την οικονομία, ανάγοντας τη διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε έργο εθνικής σημασίας και εμβέλειας, ως μέρος του ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδίου της Ελλάδας.

Την ημερίδα έχουν προσκληθεί να παρακολουθήσουν πρέσβεις ξένων χωρών στην Ελλάδα, μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, στελέχη των υπουργείων, καθώς και εκπρόσωποι από τους χώρους της βιομηχανίας, της ναυτιλίας, των επιμελητηρίων, κ.ά.

Η μεγάλη πρόκληση

Η πρόσφατη νομοθεσία (Ν. 4957/22) υποστηρίζει εμφατικά τη διεθνοποίηση της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα και τα κίνητρα προκειμένου να αναπτυχθούν ξενόγλωσσα προγράμματα απευθυνόμενα σε διεθνείς φοιτητές.

Ως εκ τούτου, τα ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια έχουν αναπτύξει και συνεχίζουν να αναπτύσσουν προγράμματα σπουδών, όλων των βαθμίδων (Bachelors, Masters, PhDs, Semester abroad, summer/winter schools, κ.ά.) επενδύοντας στις προοπτικές της διεθνοποίησης η οποία, όπως έχει συμβεί και σε πολλές άλλες χώρες, προσφέρει σημαντικά εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη.

Στις χώρες που έχουν επενδύσει στρατηγικά στη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσής τους, έχει παρατηρηθεί σημαντική συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας, στην εξέλιξη και την πρόοδο των τοπικών κοινωνιών – μικρο-οικονομιών και σε άλλους δείκτες ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2022 περίπου 6 εκατομμύρια φοιτητές παγκοσμίως σπούδαζαν εκτός της χώρας τους, γίνονται εύκολα αντιληπτές οι προοπτικές που παρουσιάζονται και οι ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιηθούν από την Ελλάδα στο περιβάλλον της διεθνούς εκπαίδευσης.

Η προσφορά της Study in Greece

Η Study in Greece (SiG) είναι ο εθνικός φορέας για τη διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων και έχει ως βασικό της στόχο να εγκαθιδρύσει την Ελλάδα ως πόλο εκπαίδευσης και έρευνας στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.

Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και τελεί υπό την αιγίδα της ελληνικής Πολιτείας, με μέλη όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια (από τα πανεπιστήμια για τα πανεπιστήμια). Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από ακαδημαϊκούς – μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Ξεκίνησε ως εθελοντική δράση το 2014, και μετασχηματίστηκε στην παρούσα μορφή της το Μάρτιο του 2023. Η αποστολή της είναι η διεθνής προβολή των ελληνικών πανεπιστημίων και η προώθηση των διεθνών προγραμμάτων σπουδών τους, μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις και δράσεις, η ανάπτυξη ενός ψηφιακού οικοσυστήματος για την υποστήριξή τους, η διασύνδεση της ελληνικής με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και η παροχή συμβουλευτικής προς τα Πανεπιστήμια.

Αυξάνει η εισροή διεθνών φοιτητών

Η μέχρι σήμερα πορεία της SiG έχει προσφέρει σημαντικά αποτελέσματα, καθώς κάλυψε ένα σημαντικό κενό – αυτό της παντελούς απουσίας της Ελλάδας από το διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, ενώ καταγράφεται πλέον μια συνεχώς αυξανόμενη ροή εισερχόμενων διεθνών φοιτητών, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών που καταβάλλονται. Βασικός στόχος για την περαιτέρω ανάπτυξη της SiG αποτελεί η ενίσχυση της υποστήριξης της διεθνοποίησης μέσα από μια σειρά δράσεων, προκειμένου να καλύψει το κενό έναντι των άλλων χωρών και να δημιουργήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο ευρύτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως αυτό της διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος