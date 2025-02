Πρεμιέρα σήμερα 10 Φεβρουαρίου για την εκστρατεία «Sukaripe»: Ένα βήμα μπροστά για τους Ρομά

Με το σύνθημα #SUKARIPE και το κάλεσμα «Με ανοιχτή καρδιά, ας κάνουμε όλοι μαζί ένα βήμα μπροστά», κάνει πρεμιέρα σήμερα, 10 Φεβρουαρίου, στην Ελλάδα, η εκστρατεία «SUKARIPE» υπό την αιγίδα του EQUIROM – του Κοινού Προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφιερωμένου στην καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού και στην προώθηση της ισότητας των Ρομά.

Για ένα μήνα, μέχρι τις 10 Μαρτίου, το μήνυμα αυτής της πρωτοβουλίας θα αντηχήσει σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής και τοπικής εμβέλειας, καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα μέσω ενός σποτ, «οραματιζόμενο μια κοινωνία ελεύθερη από στερεότυπα».

Τι σημαίνει «Sukaripe»

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του προγράμματος, «η λέξη «Sukaripe» προέρχεται από τη Ρομανές και σημαίνει «ομορφιά (ψυχής)», αναδεικνύοντας έναν εσωτερικό πλούτο που ξεπερνά κάθε στερεότυπο ή προκατάληψη. Η εκστρατεία φέρνει στο προσκήνιο έξι αυθεντικές ιστορίες νέων Ρομά, οι οποίοι αντικρίζουν την πραγματικότητα της σχολικής διαρροής, της οικονομικής ανέχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των ρατσιστικών σχολίων – και παρ’ όλα αυτά επιμένουν να υφαίνουν ένα μέλλον γεμάτο ελπίδα».

Η συγκεκριμένη εκστρατεία, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «Σε μια εποχή όπου οι λέξεις έχουν τη δύναμη είτε να ενώσουν είτε να διχάσουν, έρχεται να μας προσκαλέσει να ανοίξουμε την καρδιά μας, να αντιμετωπίσουμε με ειλικρίνεια τις προκαταλήψεις μας και να επανασυνδεθούμε με την κοινή μας ανθρωπιά».

Το τηλεοπτικό σποτ

Στόχος του τηλεοπτικού σποτ που θα μεταδίδεται από κάθε τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας, είναι «να αφήσουμε πίσω την προσχηματική θέαση του «άλλου» και να δούμε τον συνάνθρωπό μας, με ανοιχτή καρδιά κι αληθινό σεβασμό».

«Η αλήθεια νικά τα στερεότυπα. Οι Ρομά αξίζουν ίσες ευκαιρίες για να κερδίσουν τη δική τους θέση στη ζωή. Κι όμως, σήμερα περίπου 12 εκατομμύρια Ρομά στην Ευρώπη εξακολουθούν να στερούνται βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι θύματα διακρίσεων, ρατσιστικών επιθέσεων και ρητορικής μίσους.

Με ανοιχτή καρδιά, κάνουμε μαζί ένα βήμα μπροστά. #Sukaripe» αναφέρει η ανακοίνωση, ενώ στο τέλος του σποτ ο τηλεθεατής καλείται να γνωρίσει τις ιστορίες στο κανάλι youtube και τα so.me. της καμπάνιας.

«Σε παράλληλη τροχιά, οι έξι προσωπικές ιστορίες θα αναπτυχθούν στο digital περιβάλλον, σαν έξι ψηφίδες που συνθέτουν ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό ελπίδας. Εδώ, ο καθένας μπορεί να σταθεί λίγο περισσότερο, να αισθανθεί τον παλμό και την ευαισθησία των ανθρώπων που εξιστορούν τα μικρά και τα μεγάλα θαύματα της ζωής τους: από το θάρρος της Ευαγγελίας μέχρι τη φλόγα του Γιώργου για γνώση, κάθε αφήγηση ανοίγει ένα παράθυρο σε μια πραγματικότητα που, μέχρι πρότινος, έμενε συχνά κλειστή πίσω από προκαταλήψεις» συμπληρώνεται στην σχετική ανακοίνωση.

Οι πρωταγωνιστές

Οι έξι νέες και νέοι Ρομά που δίνουν «πρόσωπο» στην καμπάνια και αφηγούνται μικρές νίκες, στιγμές οδύνης και τρυφερές ελπίδες είναι οι:

Μαρία: Η δίψα για μάθηση που δεν καταλαγιάζει, παρά τις αντιξοότητες, ανοίγοντας μονοπάτια αυτοπραγμάτωσης.

Πέτρος: Η γενναία φωνή που υψώνεται απέναντι στη ρητορική μίσους, υπερασπιζόμενη τα αναφαίρετα δικαιώματα της κοινότητάς του.

Στέλιος: Ένας ονειροπόλος δημιουργός που τρέφεται από δύο “κόσμους” και τους ενώνει μέσα από την τέχνη του.

Ευαγγελία: Αποτυπώνει τη νίκη του θάρρους πάνω στην καταπίεση, επιμένοντας ότι η μόρφωση είναι το κλειδί για την ελευθερία.

Γιώργος: Το πείσμα του τον οδήγησε σε νέες κορυφές εκπαιδευτικής επιτυχίας, δείχνοντας τον δρόμο της επιμονής.

Σπύρος: Με όπλα, το μικρόφωνο και το μολύβι, επιχειρεί να ξαναγράψει την αφήγηση για τους Ρομά, αποκαλύπτοντας την αληθινή, ευαίσθητη πλευρά μιας κοινότητας που συχνά παρερμηνεύεται.

Η «άδεια καρέκλα»

Ωστόσο, το σύμβολο που ίσως αποτυπώνει καλύτερα την ψυχή του εγχειρήματος είναι η «άδεια καρέκλα». Εκεί κάθονται σιωπηλά όλοι όσοι δεν τόλμησαν να αφηγηθούν τη δική τους ιστορία, από φόβο μήπως χάσουν την όποια κανονικότητα είχαν κατορθώσει να διαφυλάξουν. Είναι ένα εύγλωττο μήνυμα πως, όσες ιστορίες κι αν ακουστούν, ο δρόμος για την αληθινή αλλαγή απαιτεί θάρρος από όλους μας: να στηρίξουμε, να ακούσουμε, να μην κρίνουμε, να συνομιλήσουμε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχοι της εκστρατείας είναι:

1. Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση (Να δείξουμε πώς ο αντιτσιγγανισμός πλήττει βασικούς τομείς της ζωής (εκπαίδευση, εργασία, υγεία) και καθιστά τις ίσες ευκαιρίες ένα δύσκολο στοίχημα).

2. Καταπολέμηση Στερεοτύπων (Με όχημα τις προσωπικές μαρτυρίες, η εκστρατεία φιλοδοξεί να φωτίσει τις αλήθειες που θάβονται κάτω από λαϊκές δοξασίες και να διαλύσει την προκατάληψη.

3. Ενθάρρυνση Δημόσιου Διαλόγου (Ουσιαστικός στόχος είναι να ανοίξει μια συζήτηση, όπου τα ΜΜΕ, οι φορείς χάραξης πολιτικής και η κοινωνία των πολιτών θα δεσμευτούν σε έναν λόγο απαλλαγμένο από προκαταλήψεις και βασιζόμενο στα ανθρώπινα δικαιώματα).

4. Ενδυνάμωση της Ρομά Κοινότητας (Με έμφαση σε γυναίκες και νέους, η εκστρατεία υπογραμμίζει την ανάγκη να στηριχθούν και να αναδειχθούν αυτοί που μπορούν να γίνουν φάροι αλλαγής, εντός και εκτός της κοινότητας των Ρομά.)

Το πρόγραμμα EQUIROM

Το «EQUIROM (Equality and freedom from discrimination for Roma)» – ένα Κοινό Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – υλοποιείται σε τέσσερις χώρες: Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία. Ο πυρήνας του είναι να άρει τα εμπόδια που ορθώνονται ενάντια στους Ρομά, διασφαλίζοντας ότι οι φωνές, τα δικαιώματα και οι ευκαιρίες τους θα πάψουν να βρίσκονται στη σκιά.

Στο πλαίσιο του EQUIROM έχουν μεταξύ άλλων διοργανωθεί εκπαιδεύσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για επαγγελματίες των ΜΜΕ από όλη τη χώρα με στόχο την καλύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας του αντιτσιγγανισμού και την προώθηση μιας δίκαιης και χωρίς στερεότυπα κάλυψης της επικαιρότητας που αφορά τους Ρομά.

Σε λίγες ημέρες θα είναι στο αέρα και το dedicated website www.sukaripe.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το EQUIROM μπορείτε να δείτε στην διεύθυνση:

https://pjp-eu.coe.int/en/web/equality-and-freedom-from-discrimination-for-roma

