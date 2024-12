Καλά Χριστούγεννα από το ertnews.gr – Χρόνια Πολλά σε όλους με υγεία και αγάπη

Χρόνια Πολλά με υγεία, αγάπη, όνειρα, δημιουργικότητα και χαρά σε όλον τον κόσμο εύχεται από καρδιάς το προσωπικό του ertnews.gr. Χριστούγεννα, μέρα που η ελπίδα για καλύτερες μέρες στην ανθρωπότητα κυριαρχεί παντού, σε μια εποχή που η ανθρωπότητα έχει πληγωθεί από τους πολέμους και τις ταραχές, την ώρα που η ευημερία στον κόσμο δοκιμάζεται σκληρά.

Τα τηλεοπτικά κανάλια της ΕΡΤ υποδέχονται τα φετινά Χριστούγεννα και ετοιμάζονται να μάς ψυχαγωγήσουν όλες τις γιορτινές ημέρες έως και την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2024. Εορταστικές εκπομπές με ξεχωριστούς καλεσμένους, συναυλίες, ταινίες σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση για μικρούς και μεγάλους, συνταγές μαγειρικής, ντοκιμαντέρ, αλλά και εκπομπές από το Αρχείο της ΕΡΤ που άφησαν εποχή, έρχονται στα τρία κανάλια της ΕΡΤ (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3) για να μάς κρατήσουν συντροφιά την ξεχωριστή αυτή περίοδο.

Tο πρόγραμμα των ημερών και οι live μεταδόσεις από το ertnews.gr

Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2024

Στις 09:00, μεταδίδεται η παιδική ταινία για όλη την οικογένεια «Το κορίτσι και το λιοντάρι» (Mia and the White Lion) συμπαραγωγής Γαλλίας, Γερμανίας, Νοτίου Αφρικής, Ελβετίας, Μονακό, ΗΠΑ 2018, σε σκηνοθεσία Ζιλ ντε Μεστρ και με τους Ντανάια ντε Βιγιέ, Μελανί Λοράν, Λάνγκλεϊ Κέρκγουντ, Ράιαν Μακ Λέναν.

Στις 10:30, μεταδίδεται η ρομαντική κομεντί «Μαγικά χριστουγεννιάτικα μπισκότα» σε σκηνοθεσία Μάικλ Σκοτ και με τους Μέριτ Πάτερσον, Τζον – Μάικλ Έκερ, Πατς Μέι, Χόρχε Μοντέσι, Ελίς Μάλογουέι, Λίνι Έβανς, Πρέστον Βαντερσλάις.

Στις 14:00, ανήμερα τα Χριστούγεννα, ο Ανδρέας Λαγός υποδέχεται στο στούντιο της «ΠΟΠ Μαγειρικής», τον Σπύρο Λάμπρου μαζί με την Παιδική Χορωδία του και μεταφέρουν στην εκπομπή το πιο γλυκό χριστουγεννιάτικο κλίμα τραγουδώντας τα κάλαντα. Μαζί ετοιμάζουν κουραμπιέδες με καρύδια και σταφίδες και μια χριστουγεννιάτικη πάβλοβα με μαρμελάδα αρώνια και κρέμα γιαουρτιού.

Αμέσως μετά, στις 15:00 στο «Στούντιο 4» η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος υποδέχονται τον συνθέτη και στιχουργό των μεγάλων επιτυχιών, Φοίβο, σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη-συζήτηση εφ’ όλης της ύλης. Με εορταστική διάθεση και θετική ενέργεια, η εκπομπή μάς κρατάει συντροφιά με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα στο πνεύμα της ημέρας…

Στις 19:00, την πιο γιορτινή ημέρα με την πιο όμορφη παρέα θα περάσουν οι τηλεθεατές του “Switch”. Η Ευγενία Σαμαρά, ανήμερα τα Χριστούγεννα, υποδέχεται πέντε υπέροχους καλεσμένους, αγαπημένους ηθοποιούς και φίλους από τα παλιά… Ο Θοδωρής Αθερίδης, η Φωτεινή Αθερίδου, ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, η Αθηνά Μουστάκα και ο Χρήστος Τσάβος παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό και συγκεκριμένα για τον σύνδεσμο «Πηγή Ζωής», που προωθεί την εθελοντική αιμοδοσία για τη μεσογειακή αναιμία.

Στις 22:30, μεταδίδεται η χριστουγεννιάτικη κωμωδία, «Χριστούγεννα με το… ζόρι!», παραγωγής ΗΠΑ 2004, σε σκηνοθεσία Τζο Ροθ και με τους Τιμ Άλεν, Τζέιμι Λι Κέρτις, Νταν Ακρόιντ, Τζούλι Γκονζάλο,Έρικ Περ Σάλιβαν, Μάικλ Έμετ Γουόλς, Ελίζαμπεθ Φρανζ.

Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2024

Στις 09:00, μεταδίδεται η ταινία φαντασίας «Ο μυστικός κήπος» (The Secret Garden), παραγωγής Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, ΗΠΑ, Κίνας 2020 σε σκηνοθεσία Μαρκ Μάντεν και με τουςΝτίξι Έγκεριξ, Κόλιν Φέρθ, Τζούλι Γουόλτερς, Ένταν Χέιχερστ, Αμίρ Γουίλσον

Στις 10:30, θα παρακολουθήσουμε τη ρομαντική κομεντί, παραγωγής ΗΠΑ 2019 «Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα», σε σκηνοθεσία Μάικλ Ρόμπινσον και με τους Αντέλαιντ Κέιν, Γκρέιστον Χολτ, Λορέτα Ντεβιν, Χάμζα Φουάντ, Σαμάνθα Κολ, Φράνσις Φλάναγκαν.

Στις 14:00, στο στούντιο της «ΠΟΠ Μαγειρικής» έρχονται με εορταστική διάθεση οι ηθοποιοί Χριστίνα Κουλουμπή και Νίκος Κύρτσος, για να μαγειρέψουν μαζί με τον Αντρέα Λαγό δύο απίθανες συνταγές. Η πρώτη είναι ένα μοσχαρίσιο ρολό γεμιστό με μανιτάρια και η δεύτερη ένα cheesecake με κολοκύθα, μήλα και καραμέλα. Οι δύο τους μιλάνε για την παιδική όπερα «Μότσαρτ, ο μαγικός αυλός», τις αντιδράσεις των παιδιών, τι προσφέρει σε μια παιδική ψυχή το θέατρο, καθώς και για τη μάχη του καλού με το κακό, από την οποία το καλό πάντα νικά.

Στις 15:00, στο «Στούντιο 4» καλεσμένος στην εκπομπή είναι ο Σταμάτης Γονίδης, ο οποίος κρατάει την πιο ευχάριστη και μελωδική συντροφιά στους τηλεθεατές. Mε αφορμή τη βιογραφία για τη ζωή του Τζέιμς Ντιν, η συζήτηση περιστρέφεται στη μυθιστορηματική ζωή του και στη σχέση του με τον Μάρλον Μπράντο. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της εκπομπής, κάνουμε βόλτα στα μουσικά σχήματα της νυχτερινής Αθήνας αναζητώντας τις ομοιότητες με τα σχήματα των 90’s. Επίσης, ζούμε τα Χριστούγεννα μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές των δεκαετιών του ’60 και του ’70. Ακόμη, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης, στην κουζίνα, φτιάχνει ζεστή σοκολάτα και λαχταριστό κέικ με τέσσερα υλικά.

Στις 22:30, μεταδίδεται η κομεντί «Office Christmas Party» συμπαραγωγής ΗΠΑ-Ινδίας 2016, σε σκηνοθεσία Τζος Γκόρντον & Ουίλ Σπεκ και με τους Τζένιφερ Άνιστον, Τι Τζέι Μίλερ, Τζέισον Μπέιτμαν, Ολίβια Μαν, Κέιτ ΜακΚίνον, Κόρτνεϊ Μπι Βανς.

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2024

Στις 09:00, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά ετοιμάζουν μια special «Πρωίαν σε είδον» εορταστική εκπομπή, για την τελευταία Παρασκευή του χρόνου. Ο συνθέτης Στέφανος Κόκκαλης γεμίζει το studio με υπέροχες μελωδίες που ντύνουν με την φωνή τους η ταλαντούχα ηθοποιός Τζένη Διαγούπη και ο αγαπημένος μας ηθοποιός και σκηνοθέτης Αντώνης Λουδάρος. Η Μαρία Κοζάκου κάνει τη δική της μουσική ανασκόπηση για το 2024, ενώ μεταφερόμαστε μέχρι την μακρινή Αυστραλία για μια άκρως εορταστική σύνδεση! Αφιερώματα, παιχνίδια και νόστιμα φαγητά από την Γωγώ Δελογιάννη ολοκληρώνουν την τρίωρη πρωινή συντροφιά μας.

Αμέσως μετά, στις 14:00 στο στούντιο της «ΠΟΠ Μαγειρικής» καταφτάνει η μικρή πρωταγωνίστρια της σειράς της ΕΡΤ «Έρημη Χώρα», Άννα Μαρία Μαρινάκη. Μαζί με τον αγαπημένο σε όλους σεφ Αντρέα Λαγό, ετοιμάζουν ένα γεμιστό κοτόπουλο με μύρτιλα, σπανάκι και κατσικίσιο τυρί κι ένα σοκολατένιο δέντρο με ξηρούς καρπούς. Η Άννα Μαρία Μαρινάκη μιλάει για την «Έρημη Χώρα», την οικογένειά της, τι της αρέσει να κάνει με τους φίλους της, για το bullying στο σχολείο και τι ονειρεύεται για το μέλλον.

Στις 15:00, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης κάθεται αναπαυτικά στον καναπέ του «Στούντιο 4» σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη-συζήτηση εφ’ όλης της ύλης. Στη συνέχεια, η εκπομπή συναντάει την Αργυρώ Κουρουπού, τη θρυλική μακιγιέζ της ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ, η οποία επιμελούνταν το μακιγιάζ των μεγάλων σταρ του ελληνικού κινηματογράφου, και μας μιλάει για τους Αλίκη Βουγιουκλάκη, Ζωή Λάσκαρη, Κώστα Βουτσά κ.ά. Στην παρέα έρχεται και ο Γιάννης Χατζόπουλος, ο τραγουδιστής που λέει τα κάλαντα με τις φωνές όλων των τραγουδιστών. Ακόμη, θα παρακολουθήσετε ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα στη μυθιστορηματική ζωή της «βασίλισσας των Χριστουγέννων», Μαράια Κάρεϊ. Επίσης, η εκπομπή προτείνει παραστάσεις και συναυλίες που μπορείτε να απολαύσετε τις ημέρες των εορτών. Στην κουζίνα, ο Σταύρος Βαρθαλίτης μας φτιάχνει πεντανόστιμο ρολό κιμά.

Στις 22:30, παρακολουθούμε σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση την περιπέτεια φαντασίας

«Spider-Man: No Way Home» παραγωγής ΗΠΑ 2021, σε σκηνοθεσία Τζον Γουοτς και με τους Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Τζον Φαβρό, Μαρίζα Τομέι, Τόμπι Μαγκουάιρ, Τζέικομπ Μπάταλον, Άντριου Γκάρφιλντ.

Spider-Man from Columbia Pictures’ SPIDER-MAN: ™ FAR FROM HOME.

ΕΡΤ2

Χριστούγεννα – Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2024

Στις 06:00, η ΕΡΤ2 μεταδίδει, σε απευθείας σύνδεση με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία της εορτής των Χριστουγέννων (live).

Στις 09:45, μεταδίδεται από το Αρχείο της ΕΡΤ, το επεισόδιο «Κάλαντα Χριστουγέννων» από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Ελληνική μουσική παράδοση».

Στις 12:00, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ ζωντανεύει μουσικά την πλοκή, ερμηνεύοντας γνωστές και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, που θα συγκινήσουν μικρούς και μεγάλους. Ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των παραμυθιών, μέσα από την κλασική νουβέλα του Τσαρλς Ντίκενς «Χριστουγεννιάτικη ιστορία», με ήρωα τον σκληρόκαρδο τσιγκούνη Σκρουτζ (streaming).

Στις 19:00, απολαμβάνουμε σε μαγνητοσκόπηση, τη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μουσικών Συνόλων ΕΡΤ. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου, παρουσίασαν αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, δημοφιλή έργα, ύμνους και κάλαντα, σε μια εορταστική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2024. Σολίστ η μέτζο-σοπράνο Νεφέλη Κωτσέλη, η σοπράνο Αφροδίτη Πατουλίδου και η βιολονίστα Κατερίνα Χατζηνικολάου. Τη Χορωδία διευθύνει ο μαέστρος Μιχάλης Παπαπέτρου.

Στις 21:00, και σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, παρακολουθούμε τη ρομαντική κομεντί «Χριστουγεννιάτικο φιλί», παραγωγής Καναδά 2020 σε σκηνοθεσία Τζέσε Άικμαν, με τους Τζόνα Γουόλς, Τζέσι Χατς, Τζέιν Ίστγουντ, Τάμι Ίζμπελ, Αρτ Χινλτ, Έλενα Τζουάτκο.

Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2024

Στις 13:00, παρακολουθούμε σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, το ντοκιμαντέρ παραγωγής Ηνωμένου Βασιλείου 2020 «AINSLEY’S FESTIVE FOOD WE LOVE – CHRISTMAS SPECIAL». Αυτό το πολύ ιδιαίτερο εορταστικό επεισόδιο είναι γεμάτο χριστουγεννιάτικες λιχουδιές. Ο διάσημος σεφ Έινσλι Χάριοτ μάς φτιάχνει το απόλυτο brunch για την επόμενη μέρα των Χριστουγέννων.

Στις 19:00, θα απολαύσουμε την καθιερωμένη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης, το περίφημο «Κονσέρτο Καλοκαιρινής Νύχτας 2024» (Summer Night Concert Schönbrunn). Η συναυλία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024, στους μαγευτικούς κήπους των Θερινών Ανακτόρων του Σένμπρουν (Schloss Schönbrunn) στη Βιέννη, μπροστά από το ιστορικό κτήριο το οποίο αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (livestreaming).

Στις 21:00, και σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, παρακολουθούμε το οικογενειακό δράμα «Φύλακες άγγελοι των Χριστουγέννων», παραγωγής Καναδά 2019 σε σκηνοθεσία Τζόναθαν Ράιτ, με τους Τζένι Ρος, Μαρκιάν Ταράσιουκ, Τάρα Γέλαντ, Τζόντι Λάρατ, Ρον Λία, Νταγκ Μάρεϊ, Κρίστα Τζανγκ, Τζούλια Σκάρλετ Νταν.

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2024

Στις 13:00, παρακολουθούμε σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, το ντοκιμαντέρ παραγωγής Καναδά 2009 «Γιορτινό πάρτι με τη Σάρα». Η Σάρα Ρίτσαρντσον κάνει το πάρτι της χρονιάς, κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα. Σ’ αυτό το ξεχωριστό επεισόδιο η Σάρα μάς δείχνει τι κάνει για να διοργανώσει ένα αξέχαστο εορταστικό σουαρέ, ενώ προσπαθεί να ισορροπήσει μια απαιτητική εργασία και το οικογενειακό πρόγραμμα.

Στις 19:00, θα παρακολουθήσουμε την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και την Χορωδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Γιώργου Πέτρου, που παρουσίασαν χριστουγεννιάτικες μελωδίες, δημοφιλή έργα, ύμνους και παραδοσιακά κάλαντα, στην καθιερωμένη εορταστική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης), που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 (streaming).

Στις 21:00, μεταδίδεται η δραμεντί «Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία», παραγωγής ΗΠΑ 2018, σε σκηνοθεσία Μαρκ Νικολόσι και με πρωταγωνιστές τους Τάιλα Λιν, Έμα Φέιθ, Ντέμπορα Άλεν, Ντουέιν Άλεν, Τζέισον Μπάινουμ, Τζι. Μάικλ Νικολόσι.

ΕΡΤ3

Χριστούγεννα – Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2024

Στις 08:00, η ΕΡΤ3 θα προβάλει σε απευθείας σύνδεση από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων (live).

Στις 12:00, το μεσημέρι θα μεταδοθεί το ωριαίο ντοκιμαντέρ «Χριστουγεννιάτικη Φύση» [It’s A Wild Christmas] που μεταφέρει στις οθόνες μας μαγευτικές εικόνες, ξεκινώντας από την ανατολική Τασμανία, περνώντας από τον Αμαζόνιο και φτάνοντας μέχρι τον βόρειο Καναδά.

Στις 15:30, ευκαιρία για τραγούδι και χορό, με το πανηγυρικό επεισόδιο «Χριστούγεννα στο Χωριό» από τον Τετράλοφο Κοζάνης και την αυλή της Παναγίας των Βλαχερνών. Η αγαπημένη «Κυριακή στο χωριό ξανά» φέρνει στις οθόνες μας τα παραδοσιακά ποντιακά κάλαντα και τους Μωμόγερους.

Στις 17:00, η ΕΡΤ3 φέρνει στους τηλεοπτικούς δέκτες μας τα πανέμορφα τοπία και τις μοναδικές παραδόσεις της ορεινής πόλης Άσπεν του Κολοράντο των ΗΠΑ, με το ντοκιμαντέρ, γαλλικής παραγωγής 2021, «Παραμυθένια Χριστούγεννα στο Άσπεν», σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση.

Στις 18:30, παρακολουθούμε τα χάλκινα όργανα και τα κάλαντα από μικρούς και μεγάλους να ηχούν στους δρόμους και τα σπίτια στα Μαστοροχώρια των Γρεβενών μέσα από την αγαπημένη εκπομπή πολιτιστικού περιεχομένου «Κάθε τόπος και τραγούδι».

Στις 21:00, σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, προβάλλεται το ντοκιμαντέρ Ιρλανδικής παραγωγής 2023 «Έφτασαν τα Χριστούγεννα» [So, This is Christmas], γυρισμένο σε φιλμ 35 χιλιοστών. Η ταινία του Κεν Γουόρντροπ με συμπόνια, ιρλανδικό χιούμορ και πολλή ψυχή καταγράφει τον πόνο και την χαρά που συνυπάρχουν σε μια Ιρλανδική, πόλη η οποία προετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα που πλησιάζουν.

Στις 23:00, παρακολουθούμε σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση τις πιο αξέχαστες και εορταστικές στιγμές στην μικρή οθόνη μέσα από το μαγευτικό αφιέρωμα «Χριστούγεννα στην οθόνη» [Tis the Season: The Holidays on Screen] που θα ολοκληρωθεί σε 2 ωριαία επεισόδια. Ένα ντοκιμαντέρ που μας ταξιδεύει στο αγαπημένο είδος των χριστουγεννιάτικων ταινιών και των εορταστικών τηλεοπτικών προγραμμάτων, με πλούσιο αρχειακό υλικό και ζωντανές συνεντεύξεις με γνωστούς σκηνοθέτες, παραγωγούς, κριτικούς κινηματογράφου και ιστορικούς.

Το δεύτερο μέρος θα προβληθεί την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου, την ίδια ώρα (στις 23:00).

Στο Cinema της ΕΡΤ3, τα μεσάνυχτα, απολαμβάνουμε την ταινία «Χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις» [Happiest Season] σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Μια γιορτινή ρομαντική κωμωδία που αποτυπώνει με διασκεδαστικό τρόπο το φάσμα των συναισθημάτων που συνδέονται με το να θέλεις την αποδοχή της οικογένειάς σου, να είσαι αληθινός στον εαυτό σου και να προσπαθείς να μην καταστρέψεις τα Χριστούγεννα.

Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2024

Στις 21:00, δείτε σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση το ντοκιμαντέρ παραγωγής Γαλλίας 2024, «Οικογενειακά Χριστούγεννα».

Στις 22:00, η ΕΡΤ3 θα προβάλλει το ωριαίο ντοκιμαντέρ «Περιμένοντας το χιόνι»

[Snowfall:The Colors of the Winter], το οποίο διερευνά τι θα συμβεί εάν το χιόνι εξαφανιστεί λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Στις 23:00, απολαμβάνουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος «Χριστούγεννα στην οθόνη» [Tis the Season: The Holidays on Screen] σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Από τους βραβευμένους με Emmy παραγωγούς Τομ Χανκς, Γκάρι Γκέτζμαν και Μαρκ Χέρτζογκ, παρακολουθούμε τις πιο αξέχαστες και εορταστικές στιγμές στην τηλεοπτική οθόνη, μέσα από πλούσιο αρχειακό υλικό και ζωντανές συνεντεύξεις με γνωστούς διάσημους.

Στις 24:00, στο Cinema της ΕΡΤ3 θα προβληθεί η υποψήφια για Όσκαρ πρωτότυπης μουσικής ταινίας φαντασίας «Απίθανες Ιστορίες» [Big Fish], σε σκηνοθεσία Τιμ Μπάρτον, με πρωταγωνιστές τους Γιούαν Μακ Γκρέγκορ, Άλμπερτ Φίνεϊ, Τζέσικα Λανγκ, Μπίλι Κράνταπ, Μαριόν Κοτιγιάρ, Ντάνι Ντε Βίτο, Στιβ Μπουσέμι, Έλενα Μπόναμ Κάρτερ. Ο σκηνοθέτης μεταφέρει την αμίμητη φαντασία στην οθόνη, σε ένα ταξίδι που διεισδύει βαθιά σε μια μυθική σχέση μεταξύ ενός πατέρα και του γιου του.

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων στην πολιτειακή και πολιτική ηγεσία

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων άκουσε η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί της Αντιπολίτευσης δέχθηκαν συλλόγους και φορείς, με τους οποίους αντάλλαξαν ευχές και δώρα.

Η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας άκουσε κάλαντα και παραδοσιακούς εορταστικούς σκοπούς. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων στη μαρμάρινη σκάλα του Προεδρικού Μεγάρου και χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την Προεδρική Φρουρά ενώπιον της Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Οι αίθουσες του Μεγάρου γέμισαν και από παιδικές φωνές, ενώ η Πρόεδρος της Δημοκρατίας άκουσε τα κάλαντα από τοπικούς συλλόγους της Κρήτης, του Πόντου και της Μακεδονίας, με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου να παίρνει δώρο ένα κρητικό μαχαίρι.

Το Λύκειο Ελληνίδων, θεματοφύλακα της λαϊκής παράδοσης, υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός μαζί με τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους, ακούγοντας τα κάλαντα των Χριστουγέννων. Κάλαντα και από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, με τα παιδάκια να φεύγουν από το Μέγαρο Μαξίμου με χριστουγεννιάτικα δώρα. Ηπειρώτικοι χριστουγεννιάτικοι ήχοι στο Μέγαρο Μαξίμου και από το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαϊδας

Ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης πέρασε το κατώφλι του Γραφείου του Προέδρου της Βουλής.

Σύλλογοι από τα Δωδεκάνησα, αλλά και παιδιά του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία «Νίκη» τραγούδησαν τα κάλαντα στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της νησιωτικότητας και του κοινωνικού κράτους.

Ο Σύλλογος «Νίκη» βρέθηκε και στην Κουμουνδούρου, με τον Σωκράτη Φάμελλο να ακούει τα κάλαντα και από την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ελλάδας και να εύχεται κοινωνική δικαιοσύνη για όλους.

Κάλαντα από την Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδας άκουσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, υποδεχόμενος τους καλεσμένους στα τσακώνικα, αλλά και χορεύοντας τσάμικο.

Ευχές από τον πρόεδρο της Νίκης Δημήτρη Νατσιό: «Ο θεός της ειρήνης να βασιλέψει στις καρδιές μας, εύχομαι υγεία, αγάπη πρόοδο στις οικογένειές σας και ιδιαίτερα στα παιδιά μας».

Ποντιακός Σύλλογος έψαλε τα κάλαντα στον πρόεδρο των Σπαρτιατών.

«Χριστός γεννάται σήμερον» – Κάλαντα και μελωδίες σε ολόκληρη την Ελλάδα

Παραδοσιακά κάλαντα από κάθε γωνιά της χώρας, τραγούδησαν παιδιά, πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς και σε άλλους πολιτικούς, ενώ οι ήχοι από τα μεταλλικά τρίγωνα ηχούσαν όλη μέρα σε πόλεις και χωριά.

Οι γλυκιές φωνούλες των λιλιπούτειων μαθητών του Γ` Βρεφονηπιακού Σταθμού Αθηνών πλημμύρισαν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τα παιδιά για τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, χαριζοντας τους ένα παραμύθι. Στην είσοδο του Πενταγώνου, ο Υπουργός άκουσε τα κάλαντα από τη Διακλαδική Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το έθιμο τηρήθηκε και φέτος και οι βρακοφόροι Κρήτης έψαλλαν τα κάλαντα στην Υπουργό Πολιτισμού. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βρακοφόρων αφιέρωσε και μία μαντινάδα στην Λίνα Μενδώνη. Ακολούθησαν παραδοσιακοί κρητικοί χοροί και ανταλλαγή δώρων.

Με παραδοσιακές φορεσιές η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος και οι Θρακιώτες Αθηνών είπαν τοπικά τραγούδια και κάλαντα στον Δήμαρχο της Αθήνας.

Καλά Χριστούγεννα με κάλαντα και ευρωπαϊκές γιορτινές μελωδίες ευχήθηκε στους Θεσσαλονικείς η φιλαρμονική του Δήμου.

Στην νοηματική γλώσσα τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια τα παιδιά στο νηπιαγωγείο του Θρυλόριου Ροδόπης.

Με παραδοσιακά κάλαντα και χριστουγεννιάτικες μελωδίες πλημμύρισε η κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Ποντιακά κάλαντα από τον Πολιτιστικό σύλλογο Κλείτου Δήμου Κοζάνης και την Φιλαρμονική του Δήμου Κοζάνης Πανδώρα.

Τα Χριστουγεννιάτικα μηνύματα των Προκαθημένων της Ορθοδοξίας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β’, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος έστειλαν τις θερμές Χριστουγεννιάτικες ευχές τους με λόγια μεστά περιεχομένου.

Σχετικό Άρθρο: Γέμισε με φαναράκια ο αττικός ουρανός για την «νύχτα των ευχών» στην πλατεία Κοτζιά

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

TAGS Χριστούγεννα